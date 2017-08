La Sala Web, in collaborazione con Cineuropa, presenta i film del Festival di Venezia

di Cineuropa

30/08/2017 - La sesta edizione della Sala Web della Biennale porta su Festival Scope 18 film in anteprima al Lido, disponibili fino al 19 settembre

Oltre le pareti delle sale cinematografiche, il Festival Internazionale del cinema di Venezia continua a forzare i confini, presentando la sua programmazione online. Di ritorno con una nuova edizione, la Venice Sala Web sarà il punto d’incontro per i cinefili di tutto il mondo, che avranno la possibilità di assistere alle anteprime mondiali e immergersi da qui nell'atmosfera del Festival.

Saranno disponibili solo 400 biglietti per ogni film e Cineuropa offrirà agli appassionati di cinema di tutto il mondo la possibilità di vederli gratuitamente. Basta registrarsi qui,entro il 3 settembre, per avere la possibilità di essere tra i fortunati 400.

Oltre ai titoli tratti dalla sezione Orizzonti e dal Biennale College, la Venice Sala Web espanderà per la seconda volta la sua offerta con film fuori concorso e dalla sezione Cinema nel giardino. Registi famosi come Abel Ferrara, Verena Paravel e Lucien Castaing-Taylor aggiungono alla line-up molte opere prime, come quelle di Sofia Djama, Ali Asgari e Jason Raftopoulos. Saranno parte della lista della Venice Sala Web anche tre film supportati dal Biennale College – Cinema.

I biglietti per le proiezioni digitali della Sala Web sono in vendita sul sito di Festival Scope. Gli utenti possono registrarsi e acquistarli al prezzo di 4 euro, oppure possono procurarsi un Festival Pass (2 euro a film, per un minimo di 5 proiezioni). Una volta acquistato il biglietto di un film, l’utente potrà vederlo a partire dalle 21.00 (orario di Venezia) del giorno della première ufficiale del Festival e fino al 19 settembre.

I film selezionati:

Orizzonti

Espèces menacées - Gilles Bourdos (Francia/Belgio) (dal 31 agosto)

Under the Tree - Hafsteinn Gunnar Sigurdsson (Islanda/Danimarca/Polonia/Germania) (dal 31 agosto)

West of Sunshine - Jason Raftopoulos (Australia) (dal 1 settembre)

No Date, No Signature - Vahid Jalilvand (Iran) (dal 2 settembre)

Les versets de l'oubli - Alireza Khatami (Francia/Germania/Paesi Bassi/Cile) (dal 3 settembre)

Caniba - Lucien Castaing-Taylor, Verena Paravel (Francia) (dal 4 settembre)

La nuit où j'ai nagé - Damien Manivel, Igarashi Kohei (Francia/Giappone) (dal 5 settembre)

Les Bienheureux - Sofia Djama (Francia/Belgio) (dal 6 settembre)

The Testament - Amichai Greenberg (Israele/Austria) (dal 7 settembre)

Disappearance - Ali Asgari (Iran/Qatar) (dall'8 settembre)

Krieg - Rick Ostermann (Germania) (dall'8 settembre)

Biennale College - Cinema

Strange Colours - Alena Lodkina (Australia) (dal 31 agosto)

Martyr - Mazen Khaled (Lebanon) (dal 1 settembre)

Beautiful Things - Giorgio Ferrero (Italia) (dal 2 settembre)

Cinema nel Giardino

Nato a Casal di Principe - Bruno Oliviero (Italia/Spagna) (dal 1 settembre)

La controfigura - Rä Di Martino (Italia/Francia/Marocco/Svizzera) (dall'8 settembre)

Fuori Concorso - Documentario

Happy Winter - Giovanni Totaro (Italia) (dal 6 settembre)

Piazza Vittorio - Abel Ferrara (Italia) (dal 8 settembre)