Mina Mileva e Vesela Kazakova a lavoro per Cat in the Wall

di Stefan Dobroiu

30/08/2017 - Le due registe bulgare stanno pianificando le riprese a Londra la prossima primavera

Dopo i loro controversi documentari Uncle Tony, Three Fools and the Secret Service (2014) e The Beast Is Still Alive (2016), le registe bulgare con base a Londra Mina Mileva e Vesela Kazakova stanno lavorando al loro primo lungometraggio, Cat in the Wall. La casa di produzione, di loro proprietà, é Activist 38, con la co-produzione di Glasshead Limited (GB). Le riprese dovrebbero cominciare nella primavera 2018.

La sceneggiatura, scritta a due mani dalle registe, è in parte basata su fatti realmente accaduti e segue le vicende di Alena, una madre single di nazionalità bulgara che vive a Londra in una zona residenziale. A differenza dei suoi vicini, Alena é proprietaria del suo appartamento e non ottiene sussidi. L’”isteria” causata dalla Brexit e i progetti di gentrificazione creano pressioni sulla piccola comunità, che viveva in pace da dieci anni. Su questo sfondo, una visita del fratello di Alena, Vlad, l’adozione di un gatto rosso e il rapporto con i vicini porteranno la protagonista a domandarsi se Londra è ancora la sua casa e, alla fine, a prendere una decisione.

Il budget ammonta a circa €375,000, di cui poco meno di €100,000 già stanziati. Mileva racconta a Cineuropa della loro preoccupazione che il progetto non venga finanziato dal Centro nazionale del cinema bulgaro, poiché spesso i comitati di selezione sono costituiti da registi affermati che favoriscono la loro generazione invece di dare spazio a registi più giovani e diretti. Il progetto gode del sostegno della Televisione Nazionale Bulgara. Le due registe affermano di essere determinate a portare avanti il film anche se questo non dovesse ottenere un finanziamento dal Centro nazionale del cinema bulgaro.

Per quanto riguarda l’approccio tonale, Mileva dice che non descriverebbe Cat in the Wall come una commedia, anche se saranno presenti episodi assurdi ed esilaranti. “Siamo consapevoli che il nostro modo di fare cinema ha una forte connotazione politica e sappiamo che, una volta finito, il film non sarà molto leggero”, afferma.

