Transit a fine percorso

di Bénédicte Prot

30/08/2017 - Il prossimo film di Christian Petzold, con Franz Rogowski e Paula Beer, è in post-produzione

Girato a Marsiglia dal 9 maggio all’8 luglio, Christian Petzold sta portando a termine il suo prossimo film, Transit, che segna la sua undicesima collaborazione con Schramm Film Koerner & Weber, stavolta in coproduzione con la società francese Neon Productions e i canali ZDF e Arte.

Dopo Phoenix , che raccontava la storia di una sopravvissuta ai campi di concentramento che si confronta con la sua identità prima della guerra, l’ottimo regista tedesco evoca stavolta l’inizio del conflitto, ritrovando il suo motivo prediletto: la sovrapposizione delle identità, dei livelli di realtà, dei continuum. Transit, sceneggiato da Petzold stesso, è un adattamento del romanzo omonimo di Anna Seghers, pubblicato nel 1944. Il protagonista, Georg, è un giovane uomo che tenta di scappare dalla Francia via Marsiglia dopo l’invasione del paese da parte dei nazisti, rubando l’identità di uno scrittore suicidatosi di cui possiede i documenti. A Marsiglia, in attesa della nave che gli consentirà di prendere il largo, incontra Marie, una giovane donna che cerca disperatamente suo marito scomparso: le hanno detto che lo avrebbe trovato lì, e altri non è che lo scrittore. Lei non sospetta di star cercando un fantasma. Dal canto suo, Georg si innamora di lei e sogna di portarla con lui. In una Marsiglia popolata da rifugiati che sono come spettri in attesa di ridiventare essere umani altrove, Georg non vuole aspettare per vivere e amare.

Il ruolo principale del film è affidato a Franz Rogowski, l’attore rivelatosi con il notevole Victoria che è decisamente il giovane attore tedesco del momento (lo si è visto a Cannes lo scorso maggio nel nuovo film di Michael Haneke, Happy End e lo vedremo prossimamente nella coproduzione tedesco-austriaca In the Aisles di Thomas Stuber – leggi l’articolo –, per citare solo due dei suoi film più recenti), e il ruolo di Marie a Paula Beer, viso già noto al cinema malgrado la sua giovane età, rivelatasi all’età di 15 anni in Poll di Chris Kraus (vista l’anno scorso anche nel ruolo di protagonista femminile di Frantz di François Ozon). Quanto alla squadra tecnica, ritroviamo alla fotografia e alla scenografia due fedeli collaboratori di Petzold, rispettivamente Hans Fromm e K. D. Gruber.

Transit ha ricevuto il sostegno del comitato franco-tedesco (300 000 euro), della FFA (340 000 euro), del ministero tedesco della Cultura e dei Media (250 000 euro), del fondo regionale Medienboard Berlin-Brandenburg (350 000 euro) e di Eurimages (480 000 euro). Il film sarà distribuito l’anno prossimo da Piffl Medien in Germania e da Les Films du Losange in Francia. Le vendite internazionali sono gestite da The Match Factory.

(Tradotto dal francese)