Asghar Farhadi dà il via alle riprese di Todos lo saben

di Alfonso Rivera

31/08/2017 - Il regista due volte vincitore degli Oscar sta girando una coproduzione europea, con un cast in lingua spagnola capitanato da Javier Bardem, Ricardo Darín e Penélope Cruz

Sono finalmente iniziate le riprese di Todos lo saben la settimana scorsa a Madrid; il film è scritto, prodotto e diretto dal filmmaker iraniano Asghar Farhadi, che ha strappato l'ultimo Oscar per il Miglior film straniero con The Salesman . Aveva già ricevuto lo stesso premio nel 2011 per A Separation. In questo film lungamente atteso e che si annuncia carico di drammatica intensità vedremo l'argentino Ricardo Darín e gli spagnoli Javier Bardem, Penélope Cruz, Bárbara Lennie, Eduard Fernández, Elvira Minguez, Ramón Barea, Carla Campra e Inma Cuesta.

Il film verrà girato in 14 settimane nella capitale spagnola e nei suoi dintorni e, stando alla sinossi fornita dal distributore, racconterà la storia di “Carolina che viaggia con la sua famiglia da Buenos Aires alla sua città natale in Spagna, in occasione di una cerimonia. Quella che doveva essere una breve visita è interrotta da un evento imprevisto che cambierà completamente le loro vite.” Il team tecnico del film è composto dalla costumista Sonia Grande, dal musicista Alberto Iglesias e dal direttore della fotografia José Luis Alcaine.

Javier Bardem e Penélope Cruz si ritrovano fianco a fianco dopo Escobar diretto da Fernando León de Aranoa, che pure è appena stato presentato in anteprima al Festival di Venezia. Inoltre, Ricardo Darín riceverà il Premio Donostia, in occasione della presentazione di The Summit di Santiago Mitre in concorso all'altro festival settembrino di San Sebastián.

Todos lo saben è prodotto dalla società spagnola Morena Films, in coproduzione con France 3 Cinema, Lucky Red, Untitled Films AIE e Asghar Farhadi Production, e in associazione con Memento Films Production, Cofinova e Indefilms. Le vendite internazionali saranno gestite da Memento Films International. Il film ha il supporto di Eurimages e sarà distribuito in Spagna da Universal Pictures International Spain. El Deseo dei fratelli Almodóvar, che aveva inizialmente dato il suo appoggio al film, si è poi dissociata dal progetto (leggi la news).

