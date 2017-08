Pin Cushion, un'adolescenza da incubo

di Camillo De Marco

31/08/2017 - VENEZIA 2017: Tra racconto intimo e feroce critica sociale, il film britannico fuori concorso che ha aperto oggi la 32ma è firmato da Deborah Haywood

Il difficile compito di crescere. Difficile, se non hai un padre e tua madre ha la gobba e spaventa i vicini, se vivi in una piovosa provincia, semplicemente se sei femmina e ti accorgi di essere il puntaspilli della vita. Come Iona, la protagonista di Pin Cushion, il film britannico fuori concorso che ha aperto oggi la 32ma Settimana della Critica alla Mostra di Venezia.

Nerissimo e ricco di colori densi, il lungometraggio d’esordio di Deborah Haywood - 45nne delle Midlands Orientali - affronta con nettezza spietata i temi dell'adolescenza, con i suoi riti di passaggio, e della solitudine, attraverso una coppia madre figlia: Lyn e Iona, interpretate con grande bravura da Joanna Scanlan (Bridget Jones's Baby ) e la giovane Lily Newmark. Legate in maniera quasi morbosa, le due arrivano in una nuova città decise a vivere una nuova vita. Lyn è goffa e insicura, si circonda di oggetti inutili e sogna a occhi aperti di fare amicizia con le vicine di casa. Iona, capelli color carota, affronta con grinta la nuova scuola, nella quale imperversa un terzetto di bad girls. All'inizio Iona è solo un'altra vittima delle terribili Keely, Stacey e Chelsea (Sacha Cordy-Nice, Saskia Paige Martin, Bethany Antonia). C'è addirittura un ragazzo interessato a lei, Daz (Loris Scarpa). E improvvisamente Iona è accettata nel gruppo, può sedersi nel banco accanto a Keely, uscire con loro, truccarsi e parlare di sesso.

Mamma Lyn è preoccupata per la improvvisa libertà della figlia. Finché da una festicciola organizzata da Keely a casa di Iona a base di alcol e gioco dello strip usciranno delle foto compromettenti. Iona è ora una "slut" e qualcuno lo scrive anche sui muri. "L'hanno fatto perché a loro piace rendere infelici le persone" spiega Chelsea a Iona. Ma è proprio la cattivissima Keely, in un momento in cui mostra tutta la sua fragilità, a decifrare la filosofia che sta dietro a quella crudeltà: "il problema di stare da sempre in un posto piccolo come questo è che devi comportarti come gli altri vorrebbero che ti comportassi". Da quel momento la situazione precipita in un finale atroce, come spesso accade nei film e nella vita.

Deborah Haywood ha scritto e diretto diversi cortometraggi tutti girati nei pressi della sua città natale, Swadlincote. Dopo il suo primo corto, Lady Margaret, è stata inserita dal magazine britannico Screen International fra le “UK Stars of Tomorrow” del 2007. Sis è stato invece nominato ai British Independent Film Award (BIFA) ed è stato premiato al Soho Rushes Short Film Festival. Con Pin Cushion la regista affina la sua vena che sta tra racconto intimo e feroce critica sociale verso chi non riesce più a tendere la mano al prossimo. Non sempre riesce in questa combinazione, ma è ancora troppo presto per giudicare il suo cinema.

Prodotto da Quark Films e Dignity Film Finance, il film è venduto da Stray Dogs.