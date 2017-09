Diane Rouxel è la protagonista di Marche ou crève

di Fabien Lemercier

01/09/2017 - La giovane attrice sta per cominciare il primo lungometraggio di Margaux Bonhomme. Una produzione Avenue B che sarà venduta da Charades

Il 5 settembre avranno inizio le riprese del primo lungometraggio di Margaux Bonhomme: Marche ou crève. La regista (nota per cortometraggi come La voix de Kate Moss o Un certain dimanche) ha riunito nel cast l'astro in ascesa Diane Rouxel (nominata ai César 2016 come Miglior promessa femminile per A testa alta e fresca del ruolo principale in Volontaire di Hélène Filières - leggi l'articolo), Cédric Kahn (il cineasta che ha mostrato talento come interprete in Dopo l'amore , in Tirez la langue, mademoiselle e in Alyah ), Jeanne Cohendy (vista in Augustine ), Agathe Dronne (Les cowboys , Coup de chaud ) e Pablo Pauly (grande rivelazione di Patients ).

Scritta da Margaux Bonhomme e Fanny Burdino (Le petit locataire ), la sceneggiatura è incentrata su Elisa, un’adolescente focosa e appassionata che vuole godersi l’estate dei suoi 17 anni sulle ripide pendici del Vercors, dove è cresciuta. Ma sua madre se ne va di casa e la lascia sola con suo padre a occuparsi di sua sorella handicappata. Una responsabilità sempre più pesante che la fa oscillare dall’amore all’odio, fino a perdere il controllo.

Prodott da Caroline Bonmarchand per Avenue B Productions, Marche ou crève è coprodotto da Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Preacquistato da Ciné+, il lungometraggio beneficia anche dell’anticipo sugli incassi del CNC. Le riprese si svolgeranno quasi integralmente sul Massiccio del Vercors fino al 9 ottobre, ma è in programma anche una giornata di lavoro a Parigi. La distribuzione francese è assicurata dalla Noor Films e le vendite internazionali sono gestite da Charades.

Avenue B Productions, quest'estate, ha concluso le riprese di L'heure de la sortie di Sébastien Marnier (leggi l'articolo - con Laurent Lafitte e Emmanuelle Bercot) e ha in post-produzione anche Vierges di Keren Ben Rafael (che riunisce Francia, Israele e Belgio, col sostegno in particolare di Eurimages). Tra i progetti in programma si distingue Enorme di Sophie Letourneur, con Marina Foïs, che dovrebbe avviare le riprese il prossimo gennaio.

