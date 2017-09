Serbia e Croazia inviano Requiem for Mrs. J. e Quit Staring at My Plate agli Oscar

di Vladan Petkovic

05/09/2017 - Il film di Bojan Vuletić passato per la Berlinale e il candidato ai Venice Days di Hana Jušić rappresenteranno agli Oscar i rispettivi paesi

La settimana scorsa, l'Accademia serba delle scienze e delle arti e la Croatian Filmmakers Association hanno annunciato i loro candidati al titolo di Miglior film in lingua straniera per gli Academy Awards 2018.

La Serbia ha scelto Requiem for Mrs. J di Bojan Vuletić. L'assurda black comedy ha avuto la sua anteprima mondiale come proiezione speciale nella sezione Panorama del festival di Berlino, per poi vincere il Belgrade Victor per il Miglior film e per la Migliore attrice (andato a Mirjana Karanović) ai premi serbi del Belgrade FEST. Si è aggiudicato anche il Golden Lily per il Miglior film al goEast Film Festival di Wiesbaden, oltre al Premio FIPRESCI al Sofia International Film Festival.

Requiem for Mrs. J. è una coproduzione della serba SEE Film Pro, della bulgara Geopoly Film, della macedone Skopje Film Studio, della russa Non-Stop Production e della francese Surprise Alley. La Soul Food di Belgrado ne possiede i diritti internazionali.

Il candidato croato, invece, Quit Staring at My Plate della neo-regista Hana Jušić, è stato presentato in anteprima mondiale l'anno scorso alle Giornate degli Autori, dove ha ricevuto il premio FEDEORA. L'intensa storia di formazione con l'attrice non professionista Mia Petričević, nei panni di un'adolescente in una società brutalmente patriarcale ha poi continuato a strappare premi a Bratislava, al Crossing Europe di Linz, al Belgrade FEST, a Palic, a Sofia, a Tokyo, a Valladolid, a Varsavia e a Zagabria. Ai premi croati del Pula Film Festival, ha vinto il premio Octavian della critica, quello per il Miglior regista, per la Migliore Attrice e Migliore attrice non protagonista (Arijana Čulina), per i Migliori costumi e il premio Giovani cinofili.

Quit Staring at My Plate è una coproduzione croato-danese di Kinorama, Beofilm e HRT (la radiotelevisione croata). Le vendite internazionali sono gestite dalla società polacca New Europe Film Sales.

