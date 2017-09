On Body and Soul, candidato ungherese alla statuetta

di Fabien Lemercier

06/09/2017 - Orso d'oro a Berlino, il film di Ildiko Enyedirappresenterà l'Ungheria nella corsa agli Oscar per il Miglior film in lingua straniera

Incoronato a febbraio, all'ultimo Festival di Berlino, On Body and Soul di Ildiko Enyedi rappresenterà l'Ungheria nella corsa agli Oscar per il Miglior film in lingua straniera (che sarà assegnato il 4 marzo 2018, dopo la selezione delle nomination del 23 gennaio).

Con On Body and Soul, la cineasta ungherese ha ripreso in bellezza il filo di una carriera interrotta per 18 anni, perché il suo ultimo lungometraggio era stato Simon The Magician (in concorso a Locarno nel 1999). Aveva già vinto la Caméra d'Or a Cannes , nel 1989 con My 20th Century, prima di essere selezionata due volte in concorso a Venezia con The Magic Hunter nel 1994 e Tamas et Julie nel 1997.

Scritto dalla regista e interpretato nei ruoli principali da Alexandra Borbély e Géza Morcsányi, On Body and Soul è stato prodotto da Mónika Mécs, András Muhi e Erno Mesterházy per Inforg-M&M Film con il sostegno dell'Hungarian Film Fund. Le vendite internazionali sono gestite da Film Boutique.

(Tradotto dal francese)