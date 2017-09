Cinque titoli a Toronto con la Films Distribution

di Fabien Lemercier

06/09/2017 - Tra le vendite più in vista Razzia di Nabil Ayouch e Mademoiselle Paradis di Barbara Albert, in vetrina al concorso Platform

Sempre ben piazzata nelle vetrine dei maggiori festival, la società di vendite internazionali con base a Parigi Films Distribution si presenterà a Toronto (dal 7 al 17 settembre) con degli assi nella manica, in particolare due lungometraggi in lizza nella sezione Platform. La squadra di Nicolas Brigaud-Robert, François Yon e Sébastian Beffa tratterà per Razzia di Nabil Ayouch, un film che senza alcun dubbio farà molto parlare di sé. Scoperto al Forum della Berlinale nel 1999 con Mektoub, il cineasta ha presentato a Cannes i suoi due ultimi lavori (Les Chevaux de Dieu al Certain Regard nel 2012 e Much Loved alla Quinzaine des réalisateurs nel 2015). Il suo nuovo lungometraggio, prodotto da Bruno Nahon (Unité de Production) per la Francia, con Belgio e Marocco, intreccia i percorsi di più personaggi a Casablanca e le loro lotte per poter vivere pienamente le loro esistenze. Il film sarà distribuito in Francia da Ad Vitam.

Il secondo titolo in corsa al Platform, appartenente alla line-up di Films Distribution, è la coproduzione austro-tedescaMademoiselle Paradis di Barbara Albert. In concorso a San Sebastian nel 2012 con The dead and the leaving e a Venezia nel 2006 con Falling , la regista ci porta questa volta nella Vienna del XVIII secolo, con la storia di una talentuosa pianista cieca (interpretata dalla tedesca, di origini rumene Maria-Victoria Dragus) alla quale un medico, il famoso esperto di magnetismo Mesmer, tenta di far recuperare la vista. Il film parteciperà anche al concorso ufficiale del 65oFestival di San Sebastian (dal 22 al 30 settembre).

Nel programma Special Presentations figura Eye on Juliet del canadese Kim Nguyen che ha appena avuto la sua prima mondiale alla 74aMostra di Venezia, nella sezione parallela Giornate degli Autori, ma anche il vincitore del Grand Prix di Cannes 120 battements par minute del francese Robin Campillo che sarà poi proiettato a San Sebastian, nella sezione Perlas.

Infine, la Films Distribution organizzerà a Toronto le prime vendite di Abracadabra dello spagnolo Pablo Berger (distribuito negli Stati Uniti dal 15 settembre da Sony Pictures Releasing) e le pre-vendite degli altri titoli della sua line-up, come Sunset, l'attesissimo secondo lungometraggio dell'ungherese Laszlo Nemes che giunge dopo Il figlio di Saul .

