Il Gran Premio FIPRESCI 2017 va a L’altro volto della speranza

di Cineuropa

07/09/2017 - Aki Kaurismäki riceverà il premio al galà d’apertura del Festival del Cinema di San Sebastian il 22 settembre

L’altro volto della speranza di Aki Kaurismäki è stato proclamato Miglior film dell’anno dai membri della FIPRESCI (Federazione internazionale della stampa cinematografica). La votazione ha visto la partecipazione di 576 critici provenienti da tutto il mondo, che hanno scelto questa produzione finlandese tra i film mostrati in anteprima dopo il 1° luglio. Gli altri due finalisti sono il premiato agli Oscar Moonlight di Barry Jenkins e On Body and Soul di Ildikó Enyedi, vincitore dell’Orso d’oro a Berlino.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Aki Kaurismäki è considerato uno dei registi europei più importanti nel panorama cinematografico dei nostri giorni. I suoi film più noti sono adesso classici moderni. Kaurismäki ha vinto l’Orso d’argento per il miglior regista allo scorso Festival di Berlino con L’altro volto della speranza. Il regista finlandese riceverà il Gran Premio FIPRESCI in occasione del galà d’apertura del Festival del Cinema di San Sebastian, che si terrà venerdì 22 settembre al Kursaal Auditorium.

Dalla sua fondazione nel 1999, il Gran Premio FIPRESCI è stato assegnato a diversi nomi altisonanti, tra cui Pedro Almodóvar, Michael Haneke, Cristian Mungiu, Paul Thomas Anderson, Jean-Luc Godard, Richard Linklater, Roman Polanski, George Miller e Maren Ade.