Candelaria vince alle Giornate degli Autori

di Vittoria Scarpa

09/09/2017 - VENEZIA 2017: La giuria presieduta dalla regista Samira Makhmalbaf ha scelto il film di Jhonny Hendrix Hinestroza. Premio del pubblico a Longing, Label Europa Cinemas a M

E’ Candelaria , il film del regista colombiano Jhonny Hendrix Hinestroza con protagonista una coppia di anziani nella Cuba del Periodo Speciale, ad aggiudicarsi quest’anno il GdA Director’s Award, il premio principale assegnato alle 14. Giornate degli Autori, nell’ambito della 74. Mostra di Venezia. Secondo la giuria, presieduta dalla regista iraniana Samira Makhmalbaf e composta dai membri del progetto 28 Times Cinema (news), ossia ventotto giovani cinefili ciascuno rappresentante un paese dell’Unione europea, “questo è uno di quei rari casi in cui un film trasmette generosità e calore al pubblico mostrando un modo non convenzionale di riscoprire l’amore tra due anziani che lottano per sopravvivere a Cuba. Nella sua forma visiva, il film mette insieme le performance di due attori eccezionali, una cinematografia carica di significato, i caldi colori latini, uno sviluppo della storia inaspettato e un profondo messaggio sociale”. Il premio è dotato di 20.000 euro e va diviso tra il regista e il venditore internazionale del film, Beta Cinema.

La pellicola delle Giornate degli Autori più votata dal pubblico, tra gli 11 titoli in concorso, è invece l’israeliano Longing di Savi Gabizon, che si aggiudica il BNL People’s Choice Award. Il film, che tratta in modo insolito il tema della paternità, ha ottenuto il 62,9% delle preferenze. A Sara Forestier, e al suo riuscito debutto dietro la macchina da presa con M , va il Label Europa Cinemas (riservato ai film di produzione e co-produzione europea), “per la sua poetica e sincera descrizione delle differenze, per la regia magistrale e le interpretazioni eccellenti di tutto il cast”. “M – prosegue la motivazione – è un’affascinante rappresentazione della relazione tra due persone ferite dalla vita. È un film che ha tutto il potenziale per arrivare e commuovere il pubblico più giovane”. M conquista anche due Premi Fedeora (assegnati dalla Federazione dei Critici Cinematografici Europei e del Mediterraneo), quello per la miglior regista esordiente (Sara Forestier) e quello per il miglior attore (Redouanne Harjane). Il Premio Fedeora per il miglior film è andato invece a Eye on Juliet di Kim Nguyen.

Il palmarès delle Giornate degli Autori 2017:

GdA Director’s Award

Candelaria –Jhonny Hendrix Hinestroza (Colombia/Germania/Norvegia/Argentina/Cuba)

Premio Label Europa Cinemas

M – Sara Forestier (Francia)

Premi Fedeora

Miglior film

Eye on Juliet – Kim Nguyen (Canada)

Miglior regista esordiente

Sara Forestier – M (Francia)

Miglior attore

Redouanne Harjane – M (Francia)

Nuovo Imaie Talent Award

Federica Rosellini – Dove cadono le ombre (Italia)

Mimmo Borrelli – L’equilibrio (Italia)

Premio Edipo Re

Valentina Pedicini – Dove cadono le ombre (Italia)

Premio Lanterna Magica

L’equilibrio – Vincenzo Marra (Italia)