Il FIPRESCI di Venezia per Ex Libris

09/09/2017 - VENEZIA 2017: Il Premio del Pubblico al miglior film della Settimana Internazionale della Critica, è stato assegnato a Temporada de caza di Natalia Garagiola

La Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica (FIPRESCI) ha assegnato il suo riconoscimento nell'ambito del concorso della 74. Mostra di Venezia a Ex Libris dell'americano Frederick Wiseman. Il miglior primo film è invece Los versos del olvido dell’iraniano Alireza Khatami.

Il Premio del Pubblico al miglior film della 32. Settimana Internazionale della Critica, è stato assegnato a Tempoarada de caza di Natalia Garagiola. Tra gli altri premi collaterali, il SIGNIS Award a La Villa de Robert Guédiguian, e una menzione speciale a Foxtrot di Samuel Maoz. Il Queer Lion è stato assegnato a Marvin di Anne Fontaine.

Tutti i premi collaterali del festival:

32. Settimana Internazionale della Critica

SIAE Audience Award

Tempoarada de caza - Natalia Garagiola

Circolo del Cinema di Verona Award

Team Hurricane - Annika Berg

Mario Serandrei - Hotel Saturnia Award

Les Garçons sauvages - Bertrand Mandico

Premi collaterali

Premio Arca CinemaGiovani Award

Best Film in Competition

Foxtrot - Samuel Maoz

Best Italian Film

Beautiful Things - Giorgio Ferrero

Brian Award

Les Bienheureux - Sofia Djama

Civitas Vitae Award

Il colore nascosto delle cose - Silvio Soldini

Fair Play Cinema Award

Ex Libris - Frederick Wiseman

Special Mention

Human Flow - Ai Weiwei

FEDIC Award

La vita in comune - Edoardo Winspeare

Special Mention FEDIC

Nico, 1988 - Susanna Nicchiarelli

Special Mention Fedic - Il Giornale del Cibo

Le visite - Elio Di Pace

FIPRESCI Award

Best Film in Competition

Ex Libris - Frederick Wiseman

Best Debut Film

Los versos del olvido - Alireza Khatami

Fondazione Mimmo Rotella Award

George Clooney, Michael Caine, Ai Weiwei

Enrico Fulchignoni – CICT-UNESCO Award

Human Flow - Ai Weiwei

Future Film Festival Digital Award

The Shape of Water - Guillermo del Toro

Special Mention

Gatta cenerentola - A. Rak, I. Cappiello, M. Guarnieri, D. Sansone

Green Drop Award

First Reformed - Paul Schrader

Human Rights Nights Award

The Rape of Racy Taylor - Nancy Buirski

Special Mention

L'ordine delle cose - Andrea Segre

Human Flow - Ai Weiwei

Interfilm Award

Los versos del olvido - Alireza Khatami

La Pellicola d’Oro Award

Best Production Manager in an Italian Film

Daniele Spinozzi - Ammore e malavita

Best Production Manager in an International Film

Riccardo Marchegiani - Mektoub My Love: Canto Uno

Best Stagehand

Roberto Di Pietro - Hannah

Leoncino d'Oro Agiscuola Award

The Leisure Seeker - Paolo Virzì

Segnalazione Cinema for UNICEF 2016

Human Flow - Ai Weiwei

Lizzani Award

Gérôme Bourdezeau, Dominique Battesti - Il colore nascosto delle cose, Silvio Soldini

Lina Mangiacapre Award

Les Bienheureux - Sofia Djama

Mouse d’Oro Award - Competition

Mektoub My Love: Canto Uno - Abdellatif Kechiche

Mouse d’Argento – Out of Competition

Gatta cenerentola - A. Rak, I. Cappiello, M. Guarnieri, D. Sansone

Open Award

Gatta cenerentola - A. Rak, I. Cappiello, M. Guarnieri, D. Sansone



Francesco Pasinetti – SNGCI Award Special Prize

Ammore e malavita - Manetti Bros.

Special Award

Gatta cenerentola - A. Rak, I. Cappiello, M. Guarnieri, D. Sansone

Nico, 1988 - Susanna Nicchiarelli

Gillo Pontecorvo Award - Arcobaleno Latino

Miao Xiaotian, CEO of China Film Coproduction Corporation

Queer Lion Award

Marvin - Anne Fontaine

Sfera 1932 Award

La Mélodie - Rachid Hami

SIGNIS Award

La Villa - Robert Guédiguian

Special Mention

Foxtrot - Samuel Maoz

C. Smithers Foundation – CICT-UNESCO Award

The Shape of Water - Guillermo del Toro

Sorriso Diverso Venezia 2016 Award - Ass Ucl

Il colore nascosto delle cose - Silvio Soldini

Soundtrack Stars Award

Alexandre Desplat - The Shape of Water

Special Award

Ammore e malavita - Manetti Bros

Lifetime Achievement Award

Andrea Guerra

UNIMED Award

La Villa - Robert Guédiguian

Special Mention

Brutti e cattivi - Cosimo Gomez

