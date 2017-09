Le Fort des fous: una storia di violenza

di Carlota Moseguí

11/09/2017 - TORONTO 2017: La regista algerina Narimane Mari ha confezionato una pellicola sociopolitica che affronta la diffusione della violenza dal colonialismo eurocentrico alla crisi economica attuale

“La pace è solo per coloro che si sentono al sicuro”, afferma uno dei personaggi in questo nuovo esperimento cinematografico inquietante e politicamente scottante della regista algerina Narimane Mari. Proprio come un mese fa alla première a Locarno, quest’affermazione (oltre ad altre frasi di retorica bellicosa nei diversi titoli di testa) è riuscita a scuotere la coscienza pacifista del pubblico in occasione della prima proiezione nordamericana al Festival internazionale del film di Toronto. Nonostante il tono agguerrito, Le Fort des fous non si propone di sottoporre lo spettatore a un bombardamento emotivo, ma ci invita, piuttosto, a riflettere sui cicli di violenza che si sono ripetuti (e continuano a ripetersi) nel corso della storia.

Per Narimane Mari, la memoria è un atto di creazione in cui siamo tutti partecipanti attivi. Fare ricorso alla memoria non è semplicemente ricordare i fatti, ma dare nuova forma agli eventi del passato. Di conseguenza, nella prima sezione del film la regista propone una sorta di ri-appropriazione e ri-presentazione contemporanea di uno specifico periodo in questa storia di violenza: l’avventura coloniale francese in Nord Africa. Usando le parole di Mari, la ri-appropriazione della storia può servire a riattivare la memoria. Nel primo terzo del film, caratterizzato dallo stesso stile magico e anti-realistico del suo straordinario debutto, Bloody Beans, osserviamo un gruppo di adolescenti algerini comportarsi come patriottici cadetti francesi — immagini che Mari a tratti nobilita e a tratti infanga, a suo piacimento. La regista sparpaglia qua e là solenni tableaux vivants in cui i soldati assomigliano alle figure di un affresco di Delacroix con scene comiche dove sembra che ballino o che si facciano selfie nella villa algerina di Charles de Gaulle.

La seconda e la terza sezione di Le Fort des fous ci riportano ai nostri giorni — in particolare in un’insofferente Grecia che, nel 2017, non è ancora riuscita a superare la crisi economica. È nel secondo capitolo di questa satira sociopolitica che incontriamo i guardiani nomadi di una società utopica, sull’isola paradisiaca di Kythira. Questa banda di visionari, comunque, non esiste al di fuori dell’opera di Mari. È un ulteriore gioco di specchi che richiama la ri-appropriazione della memoria (dell’immediato presente in questo caso) e che ci impedisce di distinguere la fantasia dalla realtà documentata. Infine, la testimonianza più apertamente militarista è riservata all’epilogo del film, in cui l’antieroe, un attivista greco, ci esorta a prendere le armi per sconfiggere la crisi economica.

Le Fort des fous è stato prodotto da Allers Retours Films (Algeria), Centrale électrique (Francia), Blonde Audiovisual Productions (Grecia), Joon film (Germania) e Xenia Film (Francia).

