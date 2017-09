Kissing Candice: sconfiggere la desolazione con un sogno

di Vassilis Economou

12/09/2017 - TORONTO 2017: L’esordiente Aoife McArdle realizza un convincente dramma romantico di formazione che mischia thriller ed elementi crime, ambientato in uno dei periodi più violenti

La regista e sceneggiatrice nordirlandese Aoife McArdle ha già alle spalle una carriera nel videoclip che include collaborazioni con Bryan Ferry, Jon Hopkins e James Vincent McMorrow. Il suo corto del 2015 Every Breaking Wave, che era stato commissionato per l’omonima canzone degli U2, le ha offerto una visibilità ancora più ampia, anche presso noti registi cinematografici. Kissing Candice è il debutto nel lungometraggio di McArdle e ha avuto la sua prima mondiale nella sezione Discovery del 42° Festival di Toronto.

Candice (Ann Skelly) ha 17 anni e vive in una piccola cittadina balneare al confine irlandese. Vuole sfuggire alla noia, e la sua unica via di fuga sono i suoi sogni, che stanno diventando sempre più intensi per via delle sue crisi croniche. Nei suoi sogni incontra sempre un ragazzo strano ma bello. Inaspettatamente, incontra questo ragazzo immaginario nella vita reale: Jacob (Ryan Lincoln) inizialmente cercherà di evitarla, ma Candice è determinata a dare libero sfogo alla sua ossessione per lui. I loro incontri, però, non saranno privi di pericoli, poiché lei rimane immischiata in una banda criminale locale.

Kissing Candice è un intenso e affascinante dramma di formazione che mescola thriller, crimine ed elementi realistici per raffigurare una storia d'amore non convenzionale tra due emarginati. Candice, rappresentata con sensibilità dalla stella nascente Skelly, ha bisogno di una speranza nella desolazione della sua vita, e la sua famiglia e gli amici sembrano estremamente distanti. Jacob, incarnato brillantemente dall’esordiente Lincoln, è il perfetto sconosciuto che illumina i suoi sogni, ma in realtà è cupo quanto gli altri. Come una eroina tragica archetipica, Candice ha bisogno di un nascondiglio per evitare il suo buio, ma è anche disposta ad essere attirata verso la falsa luce di Jacob. Per il suo adattamento irlandese e suburbano di Romeo e Giulietta, McArdle, che ha anche scritto la sceneggiatura, riesce a lasciare il segno usando una perfetta coppia di antieroi in un paesaggio ostile durante un periodo ancora più violento dei cosiddetti Troubles.

Nonostante la fluidità dei generi nel film, le influenze cinematografiche di McArdle sono molto più realistiche. Seguendo le orme di acclamate registe come Clio Barnard e Jane Campion, crea un mondo reale che giace al limite della finzione – o viceversa. La struttura visiva, e in qualche misura l'argomento, potrebbe ricordare le prime opere neorealistiche di Lynne Ramsay e Andrea Arnold, ma Kissing Candice ha un approccio diverso. Lo schermo è la tela di McArdle e, grazie alla sua immersiva, coreografica videocamera, che osserva i suoi protagonisti a 360°, e alla fotografia di Steve Annis, con la sua intensa gamma di colori scuri, che tocca ogni singola tonalità del cremisi, sottolinea l'intreccio tra allucinazioni e realtà. Inoltre, si aggiungono il sound design di Anthony Moore e la colonna sonora vivida ed enfatica di Jon Clarke a dare slancio alla narrazione, fornendo uno strato emozionale più profondo. Con questo film audace, McArdle ci offre un assaggio di cosa potremo aspettarci da lei nel futuro prossimo.

Kissing Candice è una coproduzione irlandese-britannica di Andrew Freedman (Venom Films) e Sally Campbell (Somesuch & Co), girata in location in Irlanda e supportata dall’Irish Film Board. Le vendite nel mondo sono gestite dalla società di base a Londra Film Constellation.

(Tradotto dall'inglese)