Frost nominato per rappresentare la Lituania agli Oscar

di Tristan Priimägi

12/09/2017 - La Lituania candida l’ultimo lavoro di Šarūnas Bartas per la corsa all’Academy Award del miglior film in lingua straniera

L’ultimo film dell’affermato autore lituano Šarūnas Bartas, Frost , è stato scelto per rappresentare la Lituania nella corsa al Oscar del miglior film in lingua straniera del 2018. Il film racconta la storia di Inga e Rokas mentre portano aiuti da Vilnius all’Ucraina. La loro confortevole visione del mondo è rimessa in discussione dalle emozioni che sperimentano in prima linea a Donetsk. Gli altri due concorrenti nella corsa per la selezione erano The Saint di Andrius Blaževičius e Together For Ever di Lina Lužytė. La decisione di scegliere Frost è stata presa dall’apposito comitato di selezione lituano.

Frost è stato presentato quest’anno a Cannes, alla Quinzaine des Réalisateurs, ed è stato poi mostrato a Transilvania e a Odessa, fra gli altri festival. Il film è uscito in Lituania il 18 agosto.

I ruoli principali sono interpretati dai giovani esordienti lituani Mantas Jančiauskas e Lyja Maknavičiūtė. Il cast include anche la star francese Vanessa Paradis e il noto attore polacco Andrzej Chyra. Il film è una coproduzione lituano-ucraino-francese-polacca finanziata in parte dal Lithuanian Film Center. Frost è coprodotto da VšĮ Studija Kinema (Lituania), KinoElektron, KNM e Reborn Production (Francia), Insight Media Ltd e Tato Film (Ucraina), e Donten & Lacroix Films (Polonia). La francese Luxbox gestisce le vendite internazionali.

(Tradotto dall'inglese)