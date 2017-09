Saint George in lizza per l’Oscar (e il Goya) per il Portogallo

di Vitor Pinto

13/09/2017 - Il film di Marco Martins è un ritratto dettagliato degli anni di austerità in Portogallo

Il terzo film di Marco Martins, Saint George , è stato scelto per rappresentare il Portogallo nella corsa agli imminenti Oscar per il Miglior film in lingua straniera, come ha annunciato ieri l’Accademia del cinema portoghese. Inoltre, l’Accademia ha deciso di far partecipare lo stesso titolo ai Premi Goya, nella categoria Miglior film iberoamericano.

Saint George è stato uno dei titoli locali più attesi del 2017. Distribuito a livello locale a marzo con critiche entusiastiche, è stato visto da quasi 42.718 persone, per un totale di €218.069 al box office portoghese. Finora è il terzo film locale più visto dell’anno.

Saint George segna una collaborazione tra Martins e l’attore protagonista Nuno Lopes, premiato alla Mostra del cinema di Venezia dopo la première del film nel 2016. Un ritratto dettagliato della Troika e degli anni di austerità (e delle conseguenze devastanti sulla società portoghese), Saint George ha richiesto quasi cinque anni di preparazione, durante i quali il regista si è totalmente dedicato al progetto. Comprende un cast di professionisti e non provenienti dalle zone socialmente più vulnerabili di Lisbona.

La cerimonia dei 90esimi Academy Awards si terrà il 4 marzo 2018. Nessuna produzione portoghese è mai arrivata tra le nomination finali. I Premi Goya si svolgeranno esattamente un mese prima, il 3 febbraio 2018.

