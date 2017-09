Ice Mother punta agli Oscar

di Martin Kudláč

13/09/2017 - La dramedy che abbraccia tre generazioni rappresenterà la Repubblica Ceca nella categoria del miglior film in lingua straniera alla 90a edizione degli Oscar

L’attrice slovacca Zuzana Krónerová, protagonista della dramedy ceca Ice Mother , ha ricevuto di recente due riconoscimenti per la sua performance nel film – al Bridge of Arts di Rostov-on-Don e all’On the Edge di Sachalin, entrambi in Russia. Scritto e diretto da Bohdan Sláma come suo quinto progetto, il film è stato scelto per gli European Film Awards e ora l’Accademia del Cinema e della Televisione Ceca (CFTA) lo ha votato come candidato del paese per la categoria del miglior film in lingua straniera alla 90a edizione degli Academy Awards. Ice Mother ruota attorno a Hana (Zuzana Krónerová), una vedova sessantenne bloccata nella routine e alle prese con due figli adulti ingrati ed egocentrici. La sua vita cambia quando incontra Broňa (Pavel Nový), uno schietto ed eccentrico nuotatore nel ghiaccio che incoraggia Hana a unirsi alla squadra di nuoto e a cambiare l'ordine stabilito nella sua vita per cominciare a godersela ancora una volta.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Il CFTA ha scelto il fortunato titolo fra 13 lungometraggi di finzione, documentari e d’animazione. Tra i candidati papabili c’erano la commedia drammatica Barefoot di Jan e Zdeněk Svěrák, il dramma sullo stupro Filthy di Tereza Nvotová, il secondo capitolo della trilogia di Jan Hřebejk Garden Store, Deserter, e un film d’animazione per bambini, The Oddsockeaters.

Uscita in patria nel mese di febbraio, questa coproduzione ceco-slovacco-francese sta ancora girando nei festival ed è stata proiettata nei festival del cinema di Sydney, Vancouver e Karlovy Vary. Ice Mother ha già oltrepassato l’oceano poiché ha avuto la sua première internazionale al Tribeca Film Festival di New York, dove ha ottenuto il premio della miglior sceneggiatura in un film narrativo internazionale.

Ice Mother è prodotto dalla struttura ceca Negativ, e coprodotto da Artileria (Slovacchia), Why Not Productions (Francia), Czech Television, Barrandov Studios e Radio and Television Slovakia. Il film è supportato da Eurimages, il Czech Film Fund, il CNC e lo Slovak Audiovisual Fund. The Match Factory gestisce le vendite e i festival.

(Tradotto dall'inglese)