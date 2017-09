Matteo Rovere sul set con Il primo re

di Vittoria Scarpa

14/09/2017 - Reduce dai 6 David di Donatello per Veloce come il vento, il regista gira il suo nuovo film sulla leggenda della fondazione di Roma, con Alessandro Borghi. Coproduce il Belgio

Sono cominciate l’8 settembre le riprese del nuovo film di Matteo Rovere, Il primo re, sulla leggenda della fondazione di Roma. Al suo quarto lungometraggio dietro la macchina da presa, il regista di Veloce come il vento (vincitore di 6 David di Donatello quest’anno) e produttore di successi come Smetto quando voglio , si cimenta con il mito di Romolo e Remo. I fratelli gemelli che la mitologia romana vuole fondatori della Città eterna nel 753 a.C., saranno interpretati da Alessandro Borghi (Non essere cattivo , Suburra , Fortunata , e “madrino” della recente Mostra del cinema di Venezia) e Alessio Lapice (Nato a Casal di Principe, Gomorra - La serie 2).

Il film, scritto da Filippo Gravino, Francesca Manieri e Matteo Rovere, è presentato come una storia senza tempo, di amore, sangue e conflitto, dove due fratelli, soli in un mondo antico e ostile, sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero della Storia. Un legame fortissimo, destinato a diventare leggenda.

Prodotto da Groenlandia (società del regista) con Rai Cinema, in associazione con Roman Citizen Entertainment, e coprodotto dalla belga Gapbusters (nel cast, anche Fabrizio Rongione), Il primo re sarà girato per otto settimane nel Lazio, con direttore della fotografia Daniele Ciprì. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution, le vendite estere sono affidate alla francese Indie Sales.