Il Kosovo propone Unwanted per l’Oscar

di Vladan Petkovic

14/09/2017 - Il film di Edon Rizvanolli presentato a Karlovy Vary rappresenterà il Kosovo nella corsa alle nomination per l’Academy Award del miglior film in lingua straniera

Il primo film del filmmaker nato in Kosovo e residente ad Amsterdam Edon Rizvanolli, Unwanted , è il candidato kosovaro nella corsa all’Oscar del miglior film in lingua straniera, come ha annunciato ieri il Kosova Cinematography Centre.

Il film, presentato in prima mondiale a Karlovy Vary nella sezione East of the West, è il quarto candidato del paese per l’Oscar. E’ un dramma sociale che narra la storia di un adolescente, Alban (Jason De Ridder), che vive ad Amsterdam con sua madre, Zana (Adriana Matoshi), la quale ha lasciato il Kosovo durante la guerra dei Balcani. Quando comincia a uscire con la sensibile Ana, nessuno dei due può immaginare che le ingiustizie irrisolte e le ombre dal passato torneranno in superficie.

Unwanted è una coproduzione tra la kosovara 1244 Productions e la struttura danese Asfalt Films. Il film sarà proiettato prossimamente al Netherlands Film Festival a Utrecht, al CinEast a Lussemburgo e al Cinedays a Skopje.

I candidati agli Oscar saranno annunciati il 23 gennaio 2018. La 90a cerimonia degli Academy Awards si terrà il 4 marzo 2018.

