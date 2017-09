A Milano la terza edizione di Visioni dal Mondo

di Camillo De Marco

15/09/2017 - Dal 5 all’8 ottobre la rassegna di documentari italiani e internazionali premiati ai più prestigiosi festival nel mondo, con una sezione Industry. Ospite d’onore Leonardo Di Costanzo

Arriva alla terza edizione il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà a Milano dal 5 all’8 ottobre prossimi. Ospite d’onore il regista Leonardo Di Costanzo, presente quest’anno alla Quinzaine del Festival di Cannes con L’intrusa (nelle sale il 28 settembre), che terrà una masterclass domenica 8.

Il Festival, organizzato da UniCredit Pavilion e Frankieshowbiz con la direzione artistica di Fabrizio Grosoli, presenta quest’anno oltre 30 film documentari, con 12 titoli selezionati per il concorso Storie dal mondo contemporaneo su più di 200 film iscritti, 10 titoli internazionali premiati ai più prestigiosi festival nel mondo in anteprima italiana e 10 titoli fuori concorso della migliore produzione cinematografica italiana contemporanea. Confermata anche Visioni Incontra, la sezione Industry dedicata all'incontro fra progetti work in progress di documentaristi italiani e i professionisti del settore come importanti editor televisivi, circuiti cinema, piattaforme, acquisition manager, sales agent, produttori, distributori, direttori di festival.

Rimescolamento demografico, violenza domestica, disturbi alimentari, guerre, ambiente, scienza e innovazione, cybersecurity, Brexit tra i temi delle opere proposte. Il senso della bellezza di Valerio Jalongo, prossimamente al cinema distribuito in Italia da Officine Ubu, aprirà il 5 ottobre le proiezioni aperte al pubblico. I titoli italiani in concorso sono: Eat Me di Filippo Biagiati e Ruben Lagattolla, Escape for Freedom di Emanuela Gasbarroni, Immondezza di Mimmo Calopresti, La verità non basta di Mon Ross e Favio Fisher, L’Oro dei giorni di Léa Delbès, Federico Frefel, Greta Nani, Michele Silva, Non ho l’età di Olmo Cerri, Punishment Island di Laura Cini, Rosignano Solvay – La fabbrica che si fece giardino di Gabriele Veronesi e Federico La Piccirella, Shadowgram di Augusto Contento, Sulla stessa barca di Stefania Muresu, Volturno di Ylenia Azzurretti, Waiguoren – Il valore aggiunto dell’ignoranza di Manuela Bockstaele e Erica Piccatto.

La sezione Panorama Internazionale ospiterà A Better Man di Attiya Khan e Lawrence Jackman, Accidental Anarchist di John Archer e Clara Glynn, Brexitannia di Timothy George Kelly, In the Name of all Canadians di Vivian Belik, Jennifer Bowen-Allen, Patrick Reed, Andréa Schmidt, Ariel Nasr, Aisha Jamal, Karen Chapman, Jérémie Wookey, Annick Marion, Janelle Wookey, Khoa Lê, Pre-Crime di Monika Hielscher e Matthias Heeder, RUMBLE - Il grande spirito del rock di Catherine Bainbridge e Alfonso Maiorana, Taste of Cement di Ziad Kalthoum, The Last Animals di Kate Brooks. Inoltre Rancher, Farmer, Fisherman di Susan Froemke e John Hoffman in collaborazione con Discovery Channel Italia.

Tra gli eventi del Festival il panel “Il documentario e l’animazione: oltre i confini del Cinema del Reale”, che prevede la partecipazione del documentarista Stefano Savona e dell’animatore Simone Massi sul progetto La strada dei Samouni, nelle sale nel 2018. La sezione Visioni Incontra proporrà inoltre panel e workshop come “Il Festival di Hot Docs, filosofia, mission, storia e rapporti con produttori, finanziatori e registi” con relatore Chris McDonald, Presidente di Hot Docs il più grande festival di documentari del Nord America; il panel “Coprodurre Oltralpe. Opportunità, modalità e case history”, in collaborazione con RSI Radiotelevisione svizzera; il panel “La Nuova legge Cinema diventa operativa. I decreti attuativi: novità e opportunità per il cinema del reale” in collaborazione con il MIBACT.