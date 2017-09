L’EFA premia Julie Delpy

di Cineuropa

15/09/2017 - L’attrice franco-americana riceverà il premio per il Miglior contributo europeo al cinema mondiale alla cerimonia degli European Film Awards

L’European Film Academy attribuirà il premio onorario per il Miglior contributo europeo al cinema mondiale all’attrice franco-americana Julie Delpy, in riconoscimento di una carriera ricca e variegata davanti e dietro la cinepresa. Delpy sarà ospite d’onore in occasione della cerimonia dei 30esimi European Film Awards il 9 dicembre a Berlino.

Nata a Parigi, Julie Delpy è stata scoperta all’età di 14 anni da Jean-Luc Godard, che l’ha voluta nel cast di Détective (1985). Si è laureata in Produzione cinematografica alla Tisch School of the Arts dell’Università di New York e ha diretto, scritto e recitato in più di 30 film. Ha interpretato il ruolo della protagonista in Quarto comandamento (1987) di Bertrand Tavernier, per il quale ha ricevuto il Premio César come Migliore promessa femminile. In The Dark Night di Carlos Saura era la Vergine Maria e nel 1990 ha sfondato con Europa Europa di Agnieszka Holland. Nel 1991 ha ricevuto la sua prima nomination agli EFA con Passioni violente di Volker Schlöndorff. Ha anche lavorato con Krzysztof Kieslowski nel ruolo di Dominique nella trilogia Tre colori (1993/1994), con Jim Jarmusch in Broken Flowers (2005) e con Todd Solondz in Wiener-Dog (2016).

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

La sua performance più indimenticabile è forse quella con Ethan Hawke nella trilogia di Richard Linklater: Prima dell’alba (1995), Before Sunset – Prima del tramonto (2004) e Before Midnight (2013). Ha contribuito alla scrittura e ha ricevuto una nomination agli Oscar per la Scenografia per gli ultimi due e una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione in Before Midnight.

Ha diretto sei lungometraggi e ricevuto la sua seconda nomination agli EFA nel 2007 per 2 giorni a Parigi , per il quale è stata anche nominata per un César. Il suo film Le Skylab ha ricevuto il Premio speciale della giuria a San Sebastian nel 2011 e Lolo è stato proiettato a Venezia nel 2015.