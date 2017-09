di Joseph Proimakis

15/09/2017 - I registi francesi Robin Campillo e Claire Denis godranno di eclettiche retrospettive in un festival che vedrà una competizione europea agguerrita

Con un’ampia selezione delle migliori scoperte del circuito del festival, insieme a una vasta gamma di beniamini del box-office e favoriti al red carpet, l’Athens International Film Festival si prepara per la sua 23esima edizione (20 settembre-1 ottobre). Con Wonderstruck, straordinario candidato alla Palma d’oro di Todd Haynes, e L’altro volto della speranza , agrodolce vincitore dell’Orso d’argento di Aki Kaurismäki, in testa al suo programma ecclettico, quest’anno il festival accende i riflettori sui direttori francesi Robin Campillo e Claire Denis, mentre l’eccezionale visione di John Huston verrà messa in risalto attraverso una selezione di 11 titoli dalla filmografia del maestro.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

I pezzi grossi come Happy End di Michael Haneke (Francia/Austria/Germania), Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino (Italia/Francia/Brasile/Stati Uniti), Mother! di Darren Aronofsky (Stati Uniti) e Loveless di Andrey Zvyagintsev (Russia/Francia) verranno proiettati insieme ad assi del festival come The Florida Project di Sean Baker (Stati Uniti) e You Were Never Really Here di Lynne Ramsay (Regno Unito), mentre la sezione Special Screenings vedrà la proiezione di cult di rilievo come Donnie Darko di Richard Kelly e Narciso nero di Michael Powell e Emeric Pressburger in spettacolari versioni restaurate.

In quello che sembra il principale programma con una competizione europea agguerrita, il premiato al Sundance Axolotl Overkill (Germania) e Sicilian Ghost Story (Italia/Francia/Svizzera), il proiettato a Cannes Ava (Francia), il candidato a Venezia Foxtrot (Israele/Germania/Francia), il partecipante al Berlinale Forum My Happy Family (Germania/Georgia/Francia) e il vincitore a Locarno Three Peaks (Italia/Germania) saranno messi in competizione con film americani e giapponesi che si contendono il Golden Athena (accompagnato da €2.000), un premio che in passato hanno meritato film come Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola e '71 di Yann Demange.

Il talento locale avrà contemporaneamente la possibilità di distinguersi attraverso i Premi alle Migliori Rivelazioni, distribuiti annualmente ai nuovi registi e attori, insieme ai Premi per la Miglior Fotografia (accompagnato da €2.000), la Miglior Regia e la Migliore Interpretazione nella categoria cortometraggi.

(Tradotto dall'inglese)