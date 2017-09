Tre manifesti a Ebbing, Missouri incanta il pubblico di Toronto

di Vassilis Economou

18/09/2017 - TORONTO 2017: Il western australiano Sweet Country di Warwick Thornton ha vinto la competizione Platform, mentre Dark River di Clio Barnard ha ricevuto una Menzione speciale

Già ampiamente acclamato, l’arguto dramma del regista-sceneggiatore britannico Martin McDonagh, Tre manifesti a Ebbing, Missouri , ha conquistato il cuore del pubblico del 42° Festival internazionale del film di Toronto (7-17 settembre) aggiudicandosi il Grolsch People’s Choice Award. Il film, che vede una delle migliori interpretazioni femminili dell’anno, quella di Frances McDormand, ha ricevuto il premio di $15.000 durante la cerimonia di chiusura al TIFF Bell Lightbox, condotta da Piers Handling, amministratore delegato e direttore del TIFF, e Cameron Bailey, direttore artistico dell’evento.

Il secondo classificato della sezione è il biopic sulla pattinatrice olimpica Tonya Harding, I, Tonya, diretto da Craig Gillespie, mentre il terzo vincitore è il favorito dei festival Chiamami col tuo nome del regista italiano Luca Guadagnino.

Tra i documentari, il commovente Faces, Places di Agnès Varda e JR ha attirato i favori del pubblico. Il tour finale dell'iconica rock band canadese Tragically Hip era il soggetto del secondo vincitore della sezione, Long Time Running, diretto da Jennifer Baichwal e Nicholas De Pencier, mentre il food-doc sequel Super Size Me 2: Holy Chicken! di Morgan Spurlock è arrivato terzo.

Nella sezione competitiva Platform, che includeva 12 film d'autore da tutto il mondo, la giuria internazionale composta dai celebri filmmaker Wim Wenders, Chen Kaige e Małgorzata Szumowska ha premiato all’unanimità il western australiano Sweet Country di Warwick Thornton. Una Menzione speciale è andata a Dark River della regista britannica Clio Barnard. Questa la motivazione della giuria: “Questo film, profondamente radicato nella campagna dello Yorkshire, ci ha convinto, tanto i suoi personaggi e attori, la sua fotografia, la sua storia e il suo senso del luogo erano totalmente credibili e controllati, e ci hanno coinvolto”.

La giuria FIPRESCI, guidata da Jonathan Rosenbaum e composta da Robert Daudelin, Martin Horyna, Ivonete Pinto, Marietta Steinhart e Jim Slotek, ha premiato AVA del regista iraniano Sadaf Foroughi dalla sezione Discovery, e El autor dello spagnolo Manuel Martín Cuenca da Special Presentations.

Il Network per la Promozione del Cinema Asiatico e del Pacifico (NETPAC) ha premiato The Great Buddha+ di Huang Hsin-Yao, da Taiwan. Infine, il premio del Miglior film canadese è andato all’horror d’autore di Robin Aubert Les Affamés, e una Menzione onoraria è andata a un altro regista quebecchese, Simon Lavoie, per il suo The Little Girl Who Was Too Fond of Matches. Il 43° Festival di Toronto si terrà dal 6 al 16 settembre 2018.

La lista completa dei vincitori del 42° Festival internazionale del film di Toronto:

People’s Choice Award

Vincitore

Tre manifesti a Ebbing, Missouri – Martin McDonagh (Stati Uniti/Regno Unito)

2° classificato

I, Tonya – Craig Gillespie (Stati Uniti)

3° classificato

Chiamami col tuo nome – Luca Guadagnino (Italia/Francia)

People’s Choice Award Documentary

Vincitore

Faces, Places – Agnès Varda, JR (Francia)

2° classificato

Long Time Running – Jennifer Baichwal, Nicholas De Pencier (Canada)

3° classificato

Super Size Me 2: Holy Chicken! – Morgan Spurlock (Stati Uniti)

People’s Choice Award Midnight Madness

Vincitore

Bodied – Joseph Kahn (Stati Uniti)

2° classificato

The Disaster Artist – James Franco (Stati Uniti)

3° classificato

Brawl in Cell Block 99 – Craig Zahler (Stati Uniti)

Toronto Platform Prize

Sweet Country – Warwick Thornton (Australia)

Menzione speciale

Dark River – Clio Barnard (Regno Unito)

Premi FIPRESCI

Discovery

AVA – Sadaf Foroughi (Iran/Canada/Qatar)

Special Presentations

El autor – Manuel Martín Cuenca (Spagna/Messico)

NETPAC Award

The Great Buddha+ – Huang Hsin-Yao (Taiwan)

Miglior film canadese

Les Affamés – Robin Aubert (Canada)

Menzione d’onore

The Little Girl Who Was Too Fond of Matches – Simon Lavoie (Canada)

MIglior opera prima canadese

Luk' Luk'l – Wayne Wapeemukwa (Canada)

Miglior cortometraggio

The Burden – Niki Lindroth von Bahr (Svezia)

Menzioni d’onore

The Tesla World Light – Matthew Rankin (Canada)

A Gentle Night – Xiao Cheng Er Yue (Cina/Francia)

Miglior cortometraggio canadese

Pre-Drink – Marc-Antoine Lemire (Canada)

(Tradotto dall'inglese)