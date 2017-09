Fien Troch trionfa agli Ensors con Home

di Aurore Engelen

18/09/2017 - Come lasciavano supporre le nomination, è il quarto film di Fien Troch a dominare il palmarès di questa 8a cerimonia degli Ensors

Fien Troch e il suo Home se ne sono ripartiti sabato sera da Ostenda con ben sei premi in occasione dell’8a cerimonia degli Ensors. Il film si è visto assegnare il Grand Prix del miglior film e quello della miglior regista. Anche i giovani attori del film, in gran parte neofiti, hanno conquistato i due principali premi d’interpretazione. Il Premio del miglior attore è andato ai tre giovani interpreti Loïc Bellemans, Mistral Guidotti e Sebastian Van Dun, e quello della miglior attrice a Lena Suijkerbuijk. L'attrice Els Deceukelier ha invece ottenuto il Premio del miglior ruolo secondario femminile. Nico Leunen, fedele collaboratore di Fien Troch, ha ricevuto il Premio del miglior montaggio. Il film, che ha cominciato la sua carriera giusto un anno fa a Venezia con la vittoria del Premio della regia nella sezione Orizzonti, chiude quindi il suo anno in bellezza.

Tra i film più nominati figuravano Le Ciel Flamand di Peter Monsaert e King of the Belgians di Peter Brosens & Jessica Woodworth. Il primo ha ricevuto il Premio della miglior fotografia per David Williamson, così come il Premio del miglior ruolo secondario maschile attribuito a Wim Willaert. L’eccentrico duo Brosens & Woodworth ha invece ricevuto il Premio della miglior sceneggiatura per la sua fiaba reale (e svitata).

Il Premio del miglior esordio è stato assegnato alla regista Natalie Teirlinck per il suo primo lungometraggio Le Passé devant nous . Il Premio della miglior coproduzione con i Paesi Bassi è andato a Brimstone di Martin Koolhoven, mentre quello della miglior coproduzione con la Vallonia è stato assegnato a Noces di Stephan Streker.

I vincitori agli Ensors 2017:

Miglior film

Home - Fien Troch

Miglior regista

Fien Troch - Home

Miglior sceneggiatura

Jessica Woodworth e Peter Brosens - King of the Belgians (Belgio/Paesi Bassi/Bulgaria)

Miglior attore

Loïc Bellemans, Mistral Guidotti, Sebastian Van Dun - Home

Miglior attrice

Lena Suijkerbuijk - Home

Miglior ruolo secondario maschile

Wim Willaert - Le Ciel Flamand

Miglior ruolo secondario femminile

Els Deceukelier - Home

Miglior direttore della fotografia

David Williamson - Le Ciel Flamand



Miglior esordio

Nathalie Teirlinck - Le Passé devant nous (Belgio/Paesi Bassi/Danimarca)

Miglior musica

Brent Vanneste - My First Highway (Belgio/Paesi Bassi)

Miglior direttore artistico

Kurt Loyens - Storm (Paesi Bassi/Belgio/Lussemburgo)

Miglior montaggio

Nico Leunen - Home

Migliori costumi

Christophe Pidre e Florence Scholtes - Souvenir (Belgio/Francia/Lussemburgo)

Miglior trucco

Esther De Goey - Menace sur la Maison-Blanche (Belgio/Paesi Bassi)



Performance speciale

Lina El Arabi - Noces (Belgio/Francia/Lussemburgo/Pakistan)

Miglior film per giovani

Ghost Rockers, Voor Altijd? - Geert Jan Booy

Miglior coproduzione con i Paesi Bassi

Brimstone - Martin Koolhoven (Paesi Bassi/Francia/Regno Unito/Svezia/Belgio/Germania)

Miglior coproduzione con la Vallonia

Noces - Stephan Streker

(Tradotto dal francese)