Si tu voyais son coeur: un amore tra le tenebre

di Carlota Moseguí

18/09/2017 - TORONTO 2017: Gael García Bernal, Marine Vacth e Nahel Pérez Biscayart sono protagonisti dell’adattamento del romanzo Boarding Home, diretto dalla debuttante francese Joan Chemla

La sezione Platform del Festival di Toronto ha accolto la première mondiale dell’opera prima della cineasta francese Joan Chemla. Si tu voyais son coeur è un racconto sulla solitudine e l’autodistruzione che vive una coppia di amanti conosciutisi in un motel gestito da una mafia locale.

Dopo essersi visto ingiustamente incolpato della morte del suo miglior amico Costel (Nahuel Pérez Biscayart), Daniel (Gael García Bernal) viene espulso dal suo campo nomadi e si stabilisce in uno dei motel più pericolosi della città. Lì conocerà una donna malata (Marine Vacth) che vorrà ossessivamente possedere e proteggere. Si tu voyais son coeur, che si svolge principalmente all’interno di un albergo destinato ad accogliere i peggior senzatetto, è una sorta di ritratto bukowskiano di quegli esseri che si autodistruggono consapevolmente in questo microcosmo diabolico.

Questo cupo adattamento cinematografico di Boarding Home, scritto nel 1987 dallo scrittore cubano Guillermo Rosales, punta su un suggestivo incrocio di generi. Tra cinema noir e melodramma romantico, l’estetica di Si tu voyais son coeur evoca il Wong Kar-Wai di In the Mood for Love e 2046 . Come il cineasta cinese, Joan Chemla presenta questo amore nato dalle fiamme di un inferno terreno come antidoto per guarire il senso di colpa che tormenta i due innamorati.

Gael García Bernal brilla come mai interpretando questo tragico tour de force di un uomo disposto a pagare qualsiasi prezzo per seppellire il proprio passato.

Si tu voyais son coeur è prodotto da Nord-Ouest Films. MK2 Films International gestisce le vendite internazionali.

(Tradotto dallo spagnolo)