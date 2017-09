Tulipani, Love, Honour and a Bicycle: quando i sogni diventano realtà

di Carlota Moseguí

18/09/2017 - TORONTO 2017: La nuova commedia del regista olandese Mike van Diem è un racconto sulle radici italiane di una donna canadese avvolto in un’aura di fantasia

La sezione Contemporary World Cinema del Festival di Toronto ha accolto la prima mondiale della nuova commedia del cineasta olandese Mike van Diem. Tulipani, Love, Honour and a Bicycle è una candida e delicata summa di racconti orali sull’albero genealogico di una giovane canadese di nome Anna (Ksenia Solo).

Nonostante si tratti di una commedia brillante, le avventure di Anna cominciano dopo una delle giornate più tragiche della sua vita. Sul letto di morte, la madre della protagonista le fa promettere che soddisferà la sua ultima volontà: consegnare le sue ceneri agli abitanti di un remoto paesino in Italia. Anna intraprende così un viaggio da Montreal alla Puglia, non sapendo che lì conoscerà l'identità di suo padre e la vera storia della sua famiglia.

La costruzione di questo racconto ambientato negli anni Ottanta avviene attraverso flashback legati alla presenza di narratori spontanei che forniscono nuove informazioni o mitigano le esagerazioni delle precedenti. Il risultato è una polifonia gioviale, avvolta in un'emozionante aura di fantasia.

Lo spettatore noterà presto che la storia della comparsa di Anna in Puglia è un mero pretesto per introdurre il secondo racconto che dà il nome al film. Come indica il suo titolo, il film di Mike van Diem è la cronaca dell'arrivo del padre di Anna – Gauke (Gijs Naber) – anni addietro in quello stesso paesino, presentato attraverso i quattro elementi che riassumono la sua vita: la bicicletta con cui viaggiò dall'Olanda all'Italia, l'amore per la madre di Anna, le estese piantagioni di tulipani che esportò e l'onore con cui difese la sua storia e la sua attività nonostante fosse un immigrato in terra straniera.

Tulipani, Love, Honour and a Bicycle è un’ode alla speranza. Una favola sui sogni che diventano realtà.

Tulipani, Love, Honour and a Bicycle è coprodotto da Fatt Productions e Draka Productions. Le vendite internazionali sono gestite da Atlas International Film GmbH.

(Tradotto dallo spagnolo)