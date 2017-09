The Family e Ivan trionfano ai premi del cinema sloveno

di Vladan Petkovic

19/09/2017 - Il documentario di Rok Biček ha vinto il premio principale, il dramma di Janez Burger otto premi; tra gli altri vincitori, The Miner, The Basics of Killing e Playing Men

I Vesna, i premi nazionali sloveni, sono stati consegnati ieri sera nel corso del Festival of Slovenian Film a Portorose (12-16 settembre), e il documentario passato per Locarno, The Family , di Rok Biček,ha vinto il premio principale, quello per il Miglior film.

Il dramma Ivan , di Janez Burger, ha invece strappato ben otto premi, tra cui quello per il Miglior film di finzione, quello per la Migliore sceneggiatura, firmata da Burger, Srdjan Koljević, Melina Koljević e Aleš Čar, e quello per la Migliore attrice protagonista, andato a Maruša Majer.

Hanna AW Slak è la Miglior regista con The Miner, un thriller basato su una storia vera, che è valso a Leon Lučev il titolo di Miglior attore protagonista e a Vladimir Gojun quello del Miglior montaggio.

Perseverance di Miha Knific ha riportato il Premio per la migliore opera originale (Experimental AV), oltre a quello come migliore attrice non protagonista per Ivanka Mežan e migliore attore non protagonista Brane Grubar.

Marko Brdar e Damir Avdić hanno vinto rispettivamente i premi per la Migliore fotografia e per le Migliori musiche originali per Ivan e The Basics of Killing di Jan Cvitkovič.

Il miglior documentario è Playing Men di Matjaž Ivanišin.

Ecco la lista completa dei vincitori dei Vesna:

Miglior film

The Family - Rok Biček (Slovenia/Austria)

Miglior film di finzione

Ivan - Janez Burger (Slovenia/Croazia)

Migliore regia

Hana AW Slak - The Miner(Croazia/Slovenia)

Migliore sceneggiatura

Srdjan Koljević, Melina Koljević, Janez Burger, Aleš Čar - Ivan

Migliore attrice protagonista

Maruša Majer - Ivan

Miglior attore protagonista

Leon Lučev - The Miner

Migliore attrice non protagonista

Ivanka Mežan – Perseverance (Italia/Croazia/Serbia/Slovenia)

Miglior attore non protagonista

Brane Grubar - Perseverance

Migliore fotografia

Marko Brdar - The Basics of Killing (Slovenia/Serbia) e Ivan

Migliori musiche originali

Damir Avdić - The Basics of Killing e Ivan

Miglior montaggio

Vladimir Gojun - The Miner

Miglior Production Design

Janez Prohinar - Let Him Be a Basketball Player (Slovenia)

Migliori costumi

Emil Cerar and Polonca Valentinčič - The Basics of Killing

Miglior trucco

Alenka Nahtigal - Ivan

Miglior suono

Boštjan Kačičnik - The Basics of Killing

Miglior documentario

Playing Men- Matjaž Ivanišin (Slovenia/Croazia)

Miglior cortometraggio

Apoptosis - Tomaž Gorkič (Slovenia)

Migliore coproduzione minoritaria

Men Don’t Cry - Alen Drljević (Bosnia ed Erzegovina/Slovenia/Croazia/Germania)

Miglior film d'animazione

The Box - Dušan Kastelic (Slovenia)

Migliore opera originale (Experimental AV)

Perseverance - Miha Knific

Miglior film studentesco

Anja Ganja - Peter Bizjak (Slovenia)

Premio per meriti speciali

Every Good Story Is a Love Story - Matjaž Ivanišin, Rajko Grlić (Slovenia/Croazia)

Lp Film Buldozer – Spit Truth Into the Eyes - Varja Močnik (Slovenia)

Premio Teleking (servizi di post-produzione per un valore di 5.000 euro)

Ivan - Janez Burger

Premio del pubblico IRIDIUM

Let Him Be a Basketball Player - Boris Petkovič

Premio della giuria dei critici sloveni

Ivan - Janez Burger

Premio dell'Associazione del cinema d'autore sloveno

Ivan - Janez Burger

Miglior film della sezione Youth Wing

Odor of Decomposition - Anže Testen (Slovenia)

(Tradotto dall'inglese)