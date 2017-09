Dopo Papillon, Michael Noer ritorna in Danimarca per il suo prossimo film senza titolo

di Jorn Rossing Jensen

19/09/2017 - Il regista danese inizierà le riprese del suo nuovo film drammatico il mese prossimo, con l’attore di James Bond Jesper Christensen nel ruolo di protagonista

Presentato recentemente al Festival internazionale del film di Toronto, dove il suo remake internazionale di Papillon ha fatto la sua prima mondiale il 7 settembre, il regista danese Michael Noer ha annunciato il suo ritorno in Danimarca per girare la sua prossima pellicola, un film drammatico fino ad ora senza titolo con l’attore danese Jesper Christensen nel ruolo di protagonista.

In Papillon, remake della Red Granite Pictures del film poliziesco del 1973 nominato agli Oscar, con una nuova sceneggiatura di Aaron Guzikowski, Charlie Hunnam e Rami Malek prenderanno il posto di Steve McQueen e Dustin Hoffman; a Toronto, è stato proiettato nel programma Special Presentations.

Noer, il cui ultimo film danese è stato Key House Mirror (2015), un dramma romantico con Ghita Nørby e Sven Wollter, ha scritto la sua nuova pellicola a quattro mani con Jesper Fink, ambientando la storia nella campagna danese degli anni ’50 dell’Ottocento, dove un anziano agricoltore di nome Jens e la sua famiglia combattono la fame. L’unica soluzione per assicurare la perpetuazione del suo nome in un mondo difficile in cui tutti si sbranano a vicenda è trovare un marito adeguato per la figlia.

“Mi rivedo nelle motivazioni e nei sogni di Jens, ma penso anche che il film sia connesso al presente raccontandoci il nostro passato”, ha spiegato Noer. “Sono anch’io padre di due bambini, quindi so che il confine di quanto lontano i genitori andrebbero per i propri figli è infinito. Allo stesso tempo, so anche quanto velocemente si abbiano delle ambizioni nell’interesse dei propri figli – ma sono davvero nel pieno interesse dei bambini o sono invece i propri sogni?

“Il film è un tentativo di reinventare il film drammatico trattandolo come un film di genere dal carattere duro – un western cupo e morale riguardo la sopravvivenza e l’angoscia, diretto con lo stesso spirito documentaristico dei miei precedenti lungometraggi”, ha concluso Noer, che inizierà le riprese a metà ottobre di questa produzione di René Ezra, Matilda Appelin e Tomas Radoor per conto di Nordisk Film. Nordisk si occuperà della distribuzione locale nei primi mesi del 2019 e TrustNordisk di quella internazionale.

(Tradotto dall'inglese)