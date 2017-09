My Pure Land è il candidato britannico all’Oscar del miglior film straniero

di Kaleem Aftab

19/09/2017 - Il filmmaker residente a Nottingham Sarmad Masud aggiunge una prospettiva femminista a questo curry western girato in Pakistan

My Pure Land di Sarmad Masud è stato selezionato come candidato britannico per l’Oscar del miglior film in lingua straniera. Il film è girato in Pakistan. Basato su un fatto vero, racconta la straordinaria storia di Nazo Dharejo, madre di due figlie sopravvissute all’assedio nella loro casa di famiglia di più di 200 banditi nel Pakistan rurale.

Il cast pachistano vede Suhaee Abro come protagonista, con Eman Malik, Syed Tanveer-Hussain e Razia Malik in ruoli secondari. Violento western contemporaneo con radici realistiche, il film è attualmente nelle sale nel Regno Unito dopo aver debuttato al Festival Internazionale del Film di Edimburgo, dove era nominato per il premio Michael Powell, riservato a un film di finzione britannico di spicco.

Il sorprendente debutto alla regia di Masud punta a diventare il terzo candidato britannico in lingua straniera nella shortlist dei nominati agli Academy Awards della rispettiva categoria. È la prima volta che la Gran Bretagna propone un film in lingua Urdu. Nessun nominato britannico ha mai vinto in questa categoria, dove il Paese ha cominciato a presentare titoli dal 1991. I due film britannici precedentemente candidati a una nomination erano entrambi in gallese, nel 1993 con Hedd Wyn di Paul Turner e nel 1999 con Solomon and Gaenor di Paul Morrison.

Il regista ha già precedenti esperienze in campagne di premi. Il suo cortometraggio Two Dosas, supportato da Film London, era stato selezionato sia per il BAFTA che per l’Oscar, e ha raccolto diversi riconoscimenti nei festival.

My Pure Land è prodotto da Bill Kenwright Films, e Independent gestisce le vendite internazionali.

(Tradotto dall'inglese)