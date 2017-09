L'Albania partecipa agli Oscar con Daybreak

di Vassilis Economou

19/09/2017 - Il film d'esordio di Gentian Koçi è il candidato albanese per la 90a edizione degli Academy Award

Daybreak , del neoregista Gentian Koçi, è la candidatura ufficiale dell'Albania per la categoria Miglior film in lingua straniera, come è stato annunciato dall'Albanian National Center of Cinematography. Il film è stato presentato in anteprima mondiale nel concorso principale del Sarajevo Film Festival e Ornela Kapetani è stata premiata con l'Heart of Sarajevo come migliore attrice.

Il film è un dramma sociale che segue la storia di Leta (Kapetani), una giovane madre in difficoltà economiche perché è rimasta indietro con l'affitto e ha bisogno di un aiuto per badare al proprio bambino. Leta lavora per una signora benestante, per la quale si prende cura dell'anziana madre, Sofia (Suzana Prifti), costretta a letto e in preda ad atroci dolori. In grande difficoltà, Leta viene accolta nell'appartamento di Sofia ma, allo stesso tempo, guarda con desiderio alla pensione dell'anziana allettata. Dopo l'annuncio, Koçiha detto a Cineuropa: “Sono molto contento di questa nomination. È sempre un onore rappresentare il proprio paese. Ovviamente il percorso per l'Oscar è molto, molto difficile, ma non impossibile. Il film è stato appena presentato in anteprima mondiale ed è da poco uscito nei cinema albanesi, per cui spero davvero che questa notizia possa accrescere la visibilità internazionale di Daybreak e soprattutto la sua accoglienza nei festival.”

Daybreak è stato scritto e diretto da Koçi ed è una coproduzione di Grecia e Albania, della società di Koçi Artalb Film (Tirana) e della greca Graal Films; ha il supporto dell'Albanian National Center of Cinematography, del Greek Film Centre, dell'Albanian Ministry of Culture, Albanian Public Radio-Television, della Municipalità di Tirana e del SEE Cinema Network. L'agente di vendita francese Wide Management ne gestisce le vendite internazionali.

(Tradotto dall'inglese)