Philippe Faucon gira Amin

di Fabien Lemercier

19/09/2017 - Emmanuelle Devos e Moustapha Mbengue nel ruolo di protagonisti. Una produzione Istiqlal Films che verrà venduta nel mondo da Pyramide

Primo ciak ieri per Amin, decimo lungometraggio di Philippe Faucon, regista rivelato a Cannes nel 1990 con L'Amour (premio della sezione Prospettive del cinema francese) e apprezzato tra l’altro per Samia (sezione parallela a Venezia nel 2000), La Trahison (volato a Toronto nel 2005), Dans la vie (Toronto 2007), La Désintégration (fuori concorso a Venezia nel 2011) e Fatima (scoperto alla Quinzaine des Réalisateurs 2015, vincitore del Premio César 2016 per il Miglior film, il Miglior adattamento e la Migliore promessa femminile).

Nel cast di Amin Emmanuelle Devos (César per la Migliore attrice nel 2002 per Sulle mie labbra e per la Migliore attrice non protagonista nel 2010 per A l'origine ; Lumière 2005 per la Migliore attrice per I re e la regina ; tre nomination a suo favore a Toronto per Numéro Une di Tonie Marshall, che uscirà in Francia l’11 ottobre, e in programma in Italia il 12 ottobre con Dove non ho mai abitato di Paolo Franchi – leggere news) e Moustapha Mbengue.

Scritto dal regista insieme a Yasmina Nini-Faucon e Mustapha Kharmoudi, la sceneggiatura si concentra su Amin, venuto dal Senegal per lavorare in Francia, lasciando lì la compagna Aïcha insieme ai loro tre bambini. Conduce in Francia una vita solitaria, tra la casa in cui vive e il lavoro nei cantieri. Invia in Senegal la maggior parte del suo guadagno. Un giorno incontra una donna, Gabrielle, e tra loro nasce una relazione.

Prodotto da Philippe Faucon per Istiqlal Films, Amin è coprodotto da Arte France Cinéma, NJJ Entertainment, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma e Tanit Films. Pre-acquistato sia da Canal+ e Ciné+, il lungometraggio riceve anche il sostegno degli anticipi sugli incassi del CNC e delle regioni dell’Ile-de-France e PACA. Le otto settimane di riprese avranno luogo nella regione di Parigi, nella regione di Lione e in Senegal, con la direzione della fotografia di Laurent Fénard, collaboratore abituale del regista. Da sottolineare che la musica avrà la firma di Amine Bouhafa (César 2015 per Timbuktu ). La distribuzione in Francia e le vendite internazionali saranno gestite da Pyramide.

(Tradotto dal francese)