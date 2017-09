The Garden: segreti di famiglia

di Carlota Moseguí

19/09/2017 - TORONTO 2017: La cineasta tedesca Sonja Maria Kröner debutta con un dramma psicologico con protagonista una famiglia borghese nella Germania Ovest del 1976

Dopo aver vinto il German Cinema Award del Festival di Monaco nelle categorie di Miglior regista e Miglior produzione, il debutto della cineasta tedesca Sonja Maria Kröner ha avuto la sua prima internazionale nella sezione Discovery del Festival di Toronto. The Garden è un dramma familiare che si svolge interamente in una casa di campagna nella Germania Ovest durante l’estate del 1976. Tre generazioni si riuniscono nella dimora della matriarca per commemorare la sua recente scomparsa. Ma, come un segnale premonitore della catastrofe, la notte prima del funerale, l’albero più longevo del giardino viene abbattuto da un fulmine. Questo piccolo incidente, frutto del caso, innesca una serie di confessioni e di rimproveri che cambieranno la vita dei membri di questa famiglia borghese.

La sceneggiatura sofisticata (scritta dalla neoregista) conduce le conversazioni e gli atti passivi-aggressivi degli adulti fino alla rivelazione totale di quelle crepe che hanno sfaldato il nido familiare nel corso dei decenni. Come Carla Simón in Verano 1993 , la tensione familiare fluisce, senza istrionismi né drammatizzazioni, attraverso l’ottimo utilizzo di un fuori campo molto estremo. Così, il passato di questa famiglia è un elemento onnipresente nella finzione, nonostante lo spettatore non vi possa accedere del tutto, dato che Sonja Maria Kröner non intende rivelarlo tramite il facile ricorso al flashback.

The Garden non è il racconto di un unico dramma familiare. In realtà, il film mescola diverse sottotrame sulle varie dispute pendenti che tormentano gli adulti coinvolti. Mentre nipoti e bisnipoti giocano nel bosco o ascoltano al giornale radio gli aggiornamenti sulla scomparsa di una bambina, i loro genitori, zii e nonni litigheranno in ogni angolo della casa, specialmente i fratelli Gitti (Mavie Hörbiger) e Bernd (Thomas Loibl), con sua moglie Eva (Laura Tonke), finché la verità non viene fuori.

The Garden è una coproduzione di Walker + Worm Film GmbH & Co. KG, WDR Westdeutscher Rundfunk e BR Bayerischer Rundfunk. Le vendite internazionali sono gestite dalla compagnia Beta Cinema.

(Tradotto dallo spagnolo)