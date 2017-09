Il cinema polacco si dà appuntamento a Gdynia

di Ola Salwa

19/09/2017 - Diciassette titoli competeranno per i Leoni d'Oro, il premio principale del festival

La 42a edizione del Festival del cinema polacco (PFF) è iniziata il 18 settembre con la proiezione di Loving Vincent di Dorota Kobiela e Hugh Welchman. Il biopic animato, interamente dipinto a mano, dedicato all'artista Vincent van Gogh, è stato selezionato per il Concorso principale, insieme ad altri 16 film.

Il programma di quest'anno è ancor più diversificato dei precedenti. Otto film sono diretti da esordienti e sette da registe, un numero insolitamente alto per un'industria cinematografica, quella polacca, a dominanza maschile. Otto delle pellicole in concorso avranno a Gdynia la loro prima mondiale, mentre alcune altre hanno già iniziato il loro tour dei festival: Spoor di Agnieszka Holland e Kasia Adamik ha già vinto l'Orso d'Argento alla Berlinale 2017 e Birds Are Singing in Kigali di Joanna Kos-Krauze e Krzysztof Krauze è stato a Karlovy Vary e ha riportato il Premio come Migliore attrice, andato a Jowita Budnik e Eliane Umuhire. Beyond Words di Urszula Antoniak è stato recentemente presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e The Reconciliation di Maciej Sobieszczański ha ricevuto il Premio alla Migliore regia al Montreal Film Festival. Loving Vincent, tra l'altro, ha vinto anche il Premio del pubblico ad Annecy.

Tra gli altri titoli del concorso principale figurano Amok di Kasia Adamik, The Art of Loving di Maria Sadowska, Be Prepared di Robert Gliński, Catalina di Denijal Hasanović, Chain Reaction di Jakub Pączek, The Damned di Konrad Łęcki, The Fastest di Łukasz Palkowski, The Man with the Magic Box di Bodo Kox, Panic Attack di Paweł Maślona, Silent Night di Paweł Domalewski, Volta di Juliusz Machulski e Tower. A Bright Day di Jagoda Szelc.

Il vincitore dei Leoni d'Oro sarà scelto da una giuria guidata dal noto regista polacco Jerzy Antczak (nominato agli Oscar per Nights and Days)e che conta anche i registi Paweł Pawlikowski (Ida ), Andrzej Jakimowski (Imagine , Once Upon a Time in November), il direttore della fotografia Witold Stok (Gladiatress, Mall Girls ), l'attrice Agnieszka Grochowska (Strange Heaven , In Darkness , Child 44 ), il compositore, premiato agli Emmy, Włodek Pawlik (Suicide Room ), la montatrice Beata Walentynowska (Le donne e il desiderio ) e la scenografa Anna Wunderlich (Demon , The Erlprince ). Il Premio onorario del festival, i Leoni di platino, sarà consegnato al regista Jerzy Gruza.

Le altre sezioni competitive del 42o PFF sono Visions Apart – istituita nel 2014 per promuovere film e filmmaker sperimentali – e il Concorso cortometraggi. Il programma di Gdynia prevede anche proiezioni di classici restaurati in digitale, film stranieri realizzati in collaborazione con cineasti polacchi, una crescente sezione dedicata all'industria e diversi dibattiti. I vincitori saranno annunciati sabato 23 settembre.

(Tradotto dall'inglese)