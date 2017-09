Happy End a Hollywood?

di Bénédicte Prot

19/09/2017 - Per la sesta volta, l’Austria propone una pellicola di Michael Haneke per le nomination all’Oscar del miglior film in lingua straniera

L’Oscar del miglior film in lingua straniera ottenuto nel 2012 per Amour poteva sembrare l’epilogo perfetto di una lunga serie di candidature alle nomination per la prestigiosa statuetta, invece Happy End viene ad aggiungersi alla lista dei film di Michael Haneke proposti all’Academy dall’Austria – è il sesto dopo Il settimo continente nel 1989, Benny’s Video nel 1992, La pianista nel 2001, Niente da nascondere nel 2005 (squalificato perché non girato nella lingua ufficiale del paese che rappresentava, bensì in francese, una regola scomparsa l’anno successivo a seguito delle polemiche provocate da questa eliminazione) e, quindi, Amour.

La decisione è stata presa da una giuria composta dalla FAMA (sindacato delle industrie della musica e del cinema), che ha dovuto valutare sei possibili candidati in tutto.

Happy End, dove ritroviamo i personaggi di Amour (senza l’amore del titolo) e diversi fili rossi che percorrono tutta la filmografia di Haneke, osserva freddamente, con un ricorso a grandi ellissi, le interazioni carenti e le lente derive silenziose di una famiglia di borghesi di Calais che comprende tre generazioni – quella del patriarca incarnato da Jean-Louis Trintignant, quella dei figli (Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz) e quella dei figli dei figli (l’astro nascente tedesco Franz Rogowski e la giovane Fantine Harduin) – e due domestici.

Il film è una coproduzione franco-tedesco-austriaca (girata in francese) tra Les Films du Losange (che si occupa anche delle vendite internazionali), X Filme Creative Pool e Wega Film. Sui 13,5 milioni di euro circa che è costato il film, l’Austria ha partecipato con poco più di 2 milioni, ossia per il 14,95%.

I nominati per la 90a edizione degli Oscar saranno annunciati il 23 gennaio. La cerimonia di premiazione si terrà il 4 marzo al Dolby Theater di Hollywood.

