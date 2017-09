Terminano le riprese di Fun, Fun di Kinga Dębska

di Ola Salwa

20/09/2017 - Il nuovo film della regista polacca è una commedia drammatica che verrà distribuita nel 2018

Fun, Fun (Zabawa, zabawa), nuova pellicola della cineasta polacca Kinga Dębska (These Daughters of Mine , The Rebound), segue tre donne di età differenti con un problema con l’alcool. Magda, sulla ventina, è la più brava della sua classe e si distingue a lavoro, ma le piace far festa giusto un tantino troppo. Dorota, pubblico ministero con un’affermata carriera, beve “per non diventare matta”, ma questo inizia a causare sempre più problemi. Nemmeno il marito politico può più coprirla. Infine Teresa, rispettato chirurgo pediatrico di mezz’età, perde la sua famiglia a causa del suo problema con l’alcool, ma non per questo abbandona il suo vizio. La sua vita va fuori controllo quando si presenta ubriaca a lavoro.

La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Dębska e Mika Dunin, blogger polacca molto conosciuta che si concentra sull’alcolismo delle donne. Il cast comprende Agata Kulesza (Ida , Rose ), Marcin Dorociński (Small Town Killers , Rose, Loving ), Dorota Kolak (Le donne e il desiderio ) e Maria Dębska (Demon , These Daughters of Mine). Il polacco Studio Filmowe Kalejdoskop produce il film, che riceve il finanziamento del Polish Film Institute ed è supportato da Mazovia Film Fund. Il distributore polacco del film è Kino Świat, mentre i diritti di vendita mondiale sono disponibili. Le riprese si sono concluse il 10 settembre a Varsavia.

La precedente pellicola di Dębska These Daughters of Mine, anche questa una commedia drammatica, è stata distribuita a livello locale nel 2016 con critiche entusiastiche e ha fatto più di 700.000 ingressi. Si è aggiudicata un Premio del pubblico al Festival del cinema di Gdynia e alla cerimonia delle Aquile in Polonia. Inoltre Dębska, laureata alla FAMU, ha vinto l’Aquila per la Migliore sceneggiatura. La scrittrice-regista ha un altro film in cantiere, Plan B, che dovrebbe essere distribuito da Next Film nel 2018.

(Tradotto dall'inglese)