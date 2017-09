Stijn Coninx s’ispira alla banda del Brabante in Niet Schienen

di Aurore Engelen

20/09/2017 - Il regista fiammingo ha avviato a fine agosto le riprese del suo film ispirato al celebre caso criminale, in particolare alla testimonianza di un sopravvissuto

Con Niet Schienen, il regista fiammingo Stijn Coninx, autore di grandi successi popolari come Koko Flanel, Daens, e più recentemente Soeur Sourire e Marina , si concentra su un fatto di cronaca che ha segnato il Belgio negli anni Ottanta, e continua ancora a ossessionarlo visto che rimane sconosciuta l’identità dei colpevoli, i killer del Brabante.

Niet Schienen è basato sul libro e la vita di David Van de Steen, che ha perso i suoi genitori e sua sorella nell’attacco a un supermercato nel 1985, l’ultimo attribuito ai killer del Brabante. David, all’epoca 9 anni, viene preso in cura dai suoi nonni dopo la morte della sua famiglia. E’ quindi alle vittime che si interessa il film, alla resilienza, al modo in cui si supera un trauma simile. Una tematica doppiamente d’attualità per il regista: non solo i colpevoli sono ancora sconosciuti, ma la recente moltiplicazione di attacchi terroristici in Occidente sta lasciando dietro di sé una lunga scia di vittime indifese.

Per questo progetto profondamente radicato nel DNA belga, Coninx ritrova per la quinta volta l’attore Jan Decleir, già visto in The Alzheimer Case , Loft , Les Barons e il più recente Blind Spot .

I killer del Brabante sembrano ispirare in modo particolare i registi belgi negli ultimi tempi, poiché sono al centro anche di Tueurs , il film di François Troukens e Jean-François Hensgens svelato in anteprima mondiale a inizio settembre a Venezia.

Prodotto da Eyeworks, in coproduzione con Les Films du Fleuve e Kaap Holland Film, Niet Schienen ha ricevuto il sostegno del VAF. L’uscita del film in Belgio è annunciata per il 24 ottobre 2018.

(Tradotto dal francese)