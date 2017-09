Isaki Lacuesta gira il ritratto/racconto Entre dos aguas

di Alfonso Rivera

20/09/2017 - Il cineasta riprende alcuni personaggi del suo precedente La leyenda del tiempo nel suo nono film, una docu-fiction le cui riprese si concludono in questi giorni a Cadice

La leyenda del tiempo, film del 2006, presentava Isra e Makiko, un gitano e una giapponese che si incontravano nelle luminose terre dell’isola di San Fernando (Cadice). Ora, undici anni dopo, Isaki Lacuesta torna in quel luogo e punta il suo obiettivo su alcuni di quegli stessi personaggi, per vedere come il tempo ha influito su di loro. Il 14 agosto ha infatti cominciato tra San Fernando e Rota le riprese di Entre dos aguas, che si sono svolte per cinque settimane.

Oggi l'allora bambino Isra è un trafficante e suo fratello Cheíto, un militare. Il primo è appena uscito di prigione, cerca lavoro e prova a reinserirsi nella società, mentre il secondo vigila lo Stretto di Gibilterra a bordo di una nave d’assalto della Marina. Secondo le parole del regista, "la nostra intenzione, con questo progetto, è quella di ritrarre nel tempo persone che amiamo, volti, corpi, forme di vita e luoghi che i media ignorano. Catturare i loro cambiamenti mentre si verificano: alla fine, plasmare il tempo, il mutevole, è una delle qualità più intrinseche e naturali del linguaggio del cinema”.

Come Richard Linklater con Boyhood, anche Lacuesta ha fissato il suo sguardo sui ragazzi di La leyenda del tiempo con l'obiettivo di ritrarre anni dopo la loro evoluzione: è ciò che ha fatto con Isra e Cheíto, un tempo ragazzi, oggi adulti protagonisti di questo progetto che nuota nelle acque ibride del documentario e della finzione, il ritratto e il racconto.

Entre dos aguas è una produzione di La Termita in associazione con BTeam Pictures (che si occuperà anche della sua distribuzione e delle vendite), con la partecipazione di TV3, Canal Sur e Movistar +. La musica è composta da Kiko Veneno e Refree, la sceneggiatura è scritta da Isa Campo, Fran Araujo e lo stesso Lacuesta.

(Tradotto dallo spagnolo)