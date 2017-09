Antoine Baudry gira Le Chant du loup

di Fabien Lemercier

20/09/2017 - Il prestigioso cast include François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb e Paula Beer. Un film guidato da Les Productions du Trésor e Pathé

Cominciate il 24 luglio, le riprese del primo lungometraggio di Antonin Baudry, Le Chant du loup, sono in pieno svolgimento e termineranno il 20 ottobre. Altrimenti noto con lo pseudonimo di Abel Lanzac, il neoregista si distingue per un percorso molto originale. Politecnico appassionato di letteratra e cinema, è stato consigliere del Primo ministro sulle questioni di economia internazionale, poi diplomatico specializzato in affari culturali in Spagna e a New York, prima di scrivere la sceneggiatura di due albi del fumetto di successo Quai d’Orsay e di partecipare al suo adattamento per il grande schermo diretto da Bertrand Tavernier.

Per il suo passaggio alla regia, Antonin Baudry ha riunito un bel cast che include François Civil (Made in France , Five e nelle sale il 3 gennaio prossimo in Burn Out), Omar Sy (César 2012 del miglior attore per Quasi amici e nominato quest’anno per Chocolat , visto di recente in Famiglia all’improvviso , nelle sale il 18 ottobre prossimo in Knock e reduce dal set di Le Flic de Belleville), Mathieu Kassovitz (nominato al César 2003 del miglior attore per Amen e al Lumière 2015 nella stessa categoria per Vie sauvage , apprezzato quest’estate a Locarno in Sparring , nelle sale il 4 ottobre in Happy End e protagonista della serie Le Bureau des Légendes), Reda Kateb (César 2015 del miglior ruolo secondario per Hippocrate , visto anche in Loin des hommes e quest’anno in Django , e prossimamente in apertura di San Sebastian in Submergence) e la tedesca Paula Beer (rivelatasi in The Poll Diaries , ammirata in The Dark Valley e Premio Marcello Mastroianni a Venezia nel 2016 per Frantz , che le è valso anche una nomination al César e al Lumière 2017 della miglior promessa).

Scritta dal regista, la sceneggiaura è ancora tenuta segreta dalla produzione. Si sa solo che si tratterà di un thriller nell’ambito dei sottomarini nucleari francesi, un film spettacolare che esplorerà anche il contesto geopolitico attuale e le sue sfide.

Prodotto in delegato da Alain Attal per Les Productions du Trésor e da Jérôme Seydoux per Pathé, con produttore associato Hugo Sélignac per Chi-Fou-Mi Productions, Le Chant du loup conta tra i suoi partner anche Canal+ e Ciné+ che hanno pre-acquistato il lungometraggio, le Sofica Cofinova, Sofitvcine, Indefilms e Cofimage, e Les Productions Jouror. Le riprese che erano cominciate a Toulon proseguono a Brest e termineranno nella regione parigina con Pierre Cottereau alla direzione della fotografia. La distribuzione in Francia e le vendite internazionali saranno guidate da Pathé.

Ricordiamo che Les Productions du Trésor, che ha registrato buoni risultati quest’anno con Rock’n Roll di Guillaume Canet (1,29 milioni di entrate in Francia) ha in post-produzione Le Grand Bain di Gilles Lellouche (leggi l’articolo) e prepara Les Champs de fleurs di Jeanne Herry (con Sandrine Kiberlain protagonista) e il thriller Les Traducteurs di Régis Roinsard (con interpreti Olga Kurylenko, Lambert Wilson, Alex Lawther, Riccardo Scamarcio, Sidse Babett Knudsen e Sara Giraudeau).

(Tradotto dal francese)