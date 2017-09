Gabriele Muccino torna in Italia con A casa tutti bene

di Vittoria Scarpa

20/09/2017 - Cominciate a Ischia le riprese del nuovo film del regista con un cast all star. Una produzione Lotus Production nelle sale italiane il prossimo febbraio

Dopo i tanti film girati negli Stati Uniti, a partire da La ricerca della felicità con Will Smith fino a L’estate addosso presentato l’anno scorso a Venezia, Gabriele Muccino torna a girare una pellicola interamente in Italia. Prodotto da Marco Belardi per Lotus Production (Leone Film Group) con Rai Cinema, A casa tutti bene vede protagonista un cast all star: Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore (già diretti da Muccino in L’ultimo bacio e Baciami ancora ), e poi Carolina Crescentini, Elena Cucci, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino, Gianmarco Tognazzi.

Sceneggiato da Gabriele Muccino insieme a Paolo Costella (nel cast di sceneggiatori del film fenomeno Perfetti sconosciuti ), A casa tutti bene è la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le nozze d’oro dei nonni sull’isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Un’improvvisa mareggiata blocca l'arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata costringendo tutti a restare bloccati sull’isola e a fare i conti con loro stessi, con il proprio passato, con gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine.

"Nel corso della mia avventura hollywoodiana non ho mai smesso di pensare all'Italia e alle nostre radici”, ha dichiarato Muccino. “Ho avvertito col tempo il desiderio crescente di tornare a raccontare una storia con un punto di vista forte e personale sulla vita. Questo film offre l'opportunità di raccontare tante esistenze e destini che si incontrano, confrontano e scontrano tra loro. L'isola è un luogo, anche simbolico, da cui non si può fuggire e dove le relazioni umane, l'incontro di tante generazioni e diverse estrazioni sociali, scatenano grandi conflitti e anche grandi passioni. Quando la tempesta sarà passata e si tornerà a casa, nulla sarà mai più come prima".

Le riprese di A casa tutti bene sono cominciate lunedì 18 settembre e si svolgeranno interamente a Ischia per sette settimane. Il film uscirà nelle sale italiane il 14 febbraio 2018 distribuito da 01 Distribution. La colonna sonora sarà di Nicola Piovani.