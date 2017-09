Terminate le riprese del thriller Ánimas

di Alfonso Rivera

20/09/2017 - Si sono concluse sabato scorso a Siviglia le riprese del secondo film del duo Laura Alvea e José Ortuño, con protagonisti i grandi Ángela Molina e Luis Bermejo

E’ un piacere godere dell’energia inesauribile della veterana Ángela Molina, che abbiamo visto ultimamente in El otro hermano , e dei turbamenti che dà un attore versatile come Luis Bermejo, il padre ossessivo di Magical Girl : guidano entrambi il cast di Ánimas, un film di suspense diretto da Laura Alvea e José Ortuño, le cui riprese sono terminate, dopo sei settimane a Siviglia, lo scorso sabato, 16 settembre. Completano il cast Liz Lobato e gli esordienti Clare Durant, Iván Pellicer e Chacha Huang.

Alvea e Ortuño hanno precedentemente diretto insieme il lungometraggio The Extraordinary Tale , e il corto Relojes de arena, mentre ognuno di loro ha realizzato per conto proprio lavori in diversi ambiti della cinematografia, dalla direzione casting alla scrittura di sceneggiature. Secondo Ortuño: "Anche se erano quasi dieci anni che sviluppavamo Ánimas, è un film frutto delle esperienze di una vita. Attraverso questa storia sulla maturità e il passaggio all'età adulta abbiamo esorcizzato i demoni e i traumi della nostra giovinezza, trasformandoli in un thriller non di terrore… ma sul terrore di crescere".

La sua trama ci presenta Álex, la miglior amica di Abraham. Entrambi condividono studi, confidenze, paure e una lunga e stretta amicizia. Quando Abraham inizia a frequentare Anchi, una compagna di scuola, comincia ad allontanarsi da Álex, che sperimenterà una discesa agli inferi dove troverà presenze spettrali, incubi e situazioni estreme che metteranno in pericolo la sua vita. Ánimas è il progetto di finzione più valorizzato lo scorso anno dalla commissione dell’ICAA ed è l'unico internazionale passato per le due incubatrici del Festival di Cannes: L'Atelier 2016 (leggi la news) e Frontières Market 2017.

Ánimas è una produzione di La Claqueta PC e Acheron Films, in coproduzione con Tito Clint Movies, Ánimas AIE e Raised by Wolves (Belgio). Ha il sostegno di ICAA, Giunta dell’Andalusia, Media, Ibermedia, Belgium Tax Shelter, Canal Sur TV e Eurimages.

(Tradotto dallo spagnolo)