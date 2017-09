The Miner punta agli Oscar per la Slovenia

di Vladan Petkovic

20/09/2017 - Il film di Hanna AW Slak ha vinto i premi del miglior regista, attore e montaggio al Festival del cinema sloveno a Portorose lo scorso weekend

La Directors' Guild of Slovenia ha scelto The Miner di Hanna AW Slak come candidato nazionale per l’Oscar del miglior film in lingua straniera.

Basato sull'autobiografia del bosniaco Mehmedalija Alić, il film racconta la storia vera del minatore immigrato, interpretato da Leon Lučev, che scopre un capitolo oscuro della storia della Slovenia quando gli viene dato il compito di riferire su un tunnel rimasto a lungo chiuso in un giacimento di carbone.

La settimana scorsa, al Festival del cinema sloveno a Portorose, The Miner ha vinto i premi Vesna per il Miglior regista, Miglior attore per Lučev e Miglior montaggio per Vladimir Gojun (leggi la news).

The Miner è una coproduzione della società di Lubiana Nukleus Film con la tedesca Volte. I diritti internazionali sono disponibili.

(Tradotto dall'inglese)