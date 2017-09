Cinema Italian Style: il cinema italiano sbarca a Hong Kong

di Vittoria Scarpa

20/09/2017 - Dal 20 al 24 settembre, la grande metropoli asiatica ospita grandi titoli del cinema italiano classico e contemporaneo. Film d’apertura è Sicilian Ghost Story

Si parte oggi, 20 settembre, con Cine Italiano! - Cinema Italian Style a Hong Kong, la rassegna promossa da Istituto Luce Cinecittà e dall’Hong Kong International Film Festival Society che porta ogni anno titoli fortemente rappresentativi del cinema del Belpaese a una platea tra le più esigenti e appassionate di tutta l’Asia. L’appuntamento, arrivato alla sua sesta edizione, è sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - DG Cinema, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e il Consolato Generale d’Italia a Hong Kong.

La manifestazione, che si svolgerà interamente al The Grand Cinema di Hong Kong, si aprirà con Sicilian Ghost Story di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, film d’apertura dell’ultima Semaine de la Critique a Cannes. Tra i titoli in selezione, La tenerezza di Gianni Amelio, col suo protagonista Renato Carpentieri vincitore del Globo d’Oro della Stampa estera in Italia, e Fortunata di Sergio Castellitto, con Jasmine Trinca premiata a Un Certain Regard sulla Croisette; due brillanti esordi di quest’anno, I figli della notte di Andrea De Sica e Cuori puri di Roberto De Paolis; e ancora, Orecchie di Alessandro Aronadio e La Guerra dei cafoni di Davide Barletti e Lorenzo Conte.

A vent’anni dalla sua apparizione, sarà inoltre proiettato il film premio Oscar La vita è bella di Roberto Benigni, in versione restaurata.

Il programma completo di Cine Italiano! - Cinema Italian Style a Hong Kong è consultabile qui.