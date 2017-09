Tallinn annuncia un primo gruppo di titoli in concorso

di Vladan Petkovic

21/09/2017 - Sei sono i film europei tra gli otto finora annunciati per la Selezione Ufficiale – Competizione e cinque per il Concorso opere prime

Il Black Nights Film Festival (PÖFF) di Tallinn ha annunciato i primi 13 film che saranno proiettati nel quadro della Selezione Ufficiale – Competizione e del Concorso opere prime, dal 14 novembre al 3 dicembre.

La selezione ufficiale include le prime internazionali di Little Tito della filmmaker italiana Paola Randi, A Thought of Ecstasy (Germania/Stati Uniti/Svizzera) di RP Kahl, The Eternal Road (Finlandia/Estonia/Svezia) di AJ Annila, e la prima mondiale di The Manslayer. The Virgin. The Shadow del regista estone Sulev Keedus.

La line-up completa della Selezione ufficiale sarà svelata il 17 ottobre.

Tra i film in lizza nel Concorso opere prime figurano, in anteprima mondiale, The Marriage, della regista kosovara Blerta Zeqiri e, in anteprima internazionale, Resurrection del regista belga Kristof Hoornaert.

La line-up completa del Concorso opere prime sarà svelata il 24 ottobre.

Ecco la lista dei titoli finora annunciati:

Selezione ufficiale – Competizione



A Thought of Ecstasy - RP Kahl (Germania/Stati Uniti/Svizzera)

Asphyxia - Fereydoun Jeyrani (Iran)

Bangzi Melody - Dasheng Zheng (Cina)

Granny - Devashish Makhija (India)

Little Tito - Paola Randi (Italia)

The Eternal Road - AJ Annila (Finlandia/Estonia/Svezia)

The Manslayer. The Virgin. The Shadow - Sulev Keedus (Estonia)

Excavator - Lee Ju-Hyoung (Corea del Sud)

Concorso opere prime

Buddha.mov - Kabir Mehta (India)

Home - Kim Jong-woo (Corea del Sud)

Resurrection - Kristof Hoornaert (Belgio)

The Heat After the Rain - Cristóbal Serrá Jorquera (Costa Rica)

The Marriage - Blerta Zeqiri (Kosovo)

(Tradotto dall'inglese)