Foxtrot è il candidato ufficiale israeliano agli Oscar

di Orr Sigoli

21/09/2017 - Il film Leone d'Argento di Samuel Maoz è stato scelto dall'Academy of Film and Television israeliana per rappresentare il paese nella corsa all'Oscar del Miglior film in lingua straniera

Dopo aver vinto il Premio come Miglior film agli Ophir Awards, Foxtrot di Samuel Maoz, vola ad Hollywood nella speranza di rientrare tra i film selezionati per la categoria Miglior film in lingua straniera. L'Israele è l'unico paese in cui il vincitore dei Premi nazionali diventa automaticamente il candidato ufficiale agli Oscar e, quest'anno, Foxtrot ha avuto la meglio su In Between , Scaffolding , Doubtful e Longing .

Foxtrot è il secondo film di Maoz dopo Lebanon , vincitore del Leone d'Oro nel 2009. Questa nuova pellicola racconta la storia di due generazioni di uomini israeliani: un padre (Lior Ashkenazi, Premio Ophir per il Miglior attore), alle prese con i traumi conseguenti al servizio militare e con un matrimonio in crisi, e suo figlio (Yonatan Shiray), giovane soldato di stanza in uno sperduto checkpoint militare.

Il film ha ricevuto critiche entusiastiche alla Mostra di Venezia, da dove ha riportato il Leone d'Oro e il Gran premio della giuria e poi è stato mostrato al Telluride Film Festival. Di ritorno in patria, ha presto dato vita a una polemica sollevata del Ministro della cultura israeliano, Miri Regev, che ha attaccato pubblicamente il film per la sua “rappresentazione pretestuosa delle Forze di difesa israeliane”. L'Academy non si è tuttavia lasciata influenzare e ha votato Foxtrot come il miglior film dell'anno per le straordinarie immagini e il toccante dramma umano.

Foxtrot è una coproduzione di Israele, Germania, Francia e Svizzera di Pola Pandora Filmproduktions, Spiro Films, ASAP Films e KNM. Le compagnie di coproduzione sono Bord Cadre Films e Arte France Cinéma. I produttori sono l'israeliano Eitan Mansuri (The Congress ) e Jonathan Doweck, insieme ai produttori internazionali Marc Baschet, Viola Fügen, Čedomir Kolar, Jamal Zeinal Zade, Michel Merkt e Michael Weber di The Match Factory, attraverso la sua Pola Pandora. Il film è stato recentemente acquistato da Sony Pictures Classics.

L'Israele è stato nominato agli Oscar dieci volte (l'ultima è stato per Footnote, con Ashkenazi) senza però mai vincere il premio, diventando così il “grande perdente” di questa categoria.

(Tradotto dall'inglese)