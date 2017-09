Elsa Amiel gira PEARL

di Fabien Lemercier

21/09/2017 - Nel cast, Julia Föry, Peter Mullan, Arieh Worthalter, Vidal Arzoni e Agata Buzek. Un film guidato da Unité de Production e venduto da MK2

Primo ciak domani per PEARL, una coproduzione tra Francia e Svizzera. Si tratta del primo lungometraggio di Elsa Amiel, che ha lavorato come aiuto regista a una quindicina di film firmati Bertrand Bonello, Noémie Lvovsky, Emmanuel Finkiel e Mathieu Amalric. La neocineasta ha riunito un cast molto europeo che include la bodybuilder svizzera Julia Föry, lo scozzese Peter Mullan (My Name Is Joe, Mademoiselle Julie, Tyrannosaur , Top of the Lake), il belga Arieh Worthalter (ammirato di recente in Marie Curie e a Toronto in Razzia ), Vidal Arzoni e la polacca Agata Buzek (Shooting Star dell’European Film Promotion nel 2010, consacrata miglior attrice nel suo paese lo stesso anno per The Reverse , e vista poi in Les Innocentes ).

Scritta da Elsa Amiel e Laurent Larivière (Je suis un soldat ), la sceneggiatura comincia all’Eden Palace, durante una competizione internazionale di bodybuilding femminile e a 48 ore dalla finale. Léa Pearl si appresta a concorrere per la prima volta per il prestigioso titolo di Miss Heaven e consacrare così quattro anni di lavoro. Al, suo mentore, lui stesso ex star del bodybuilding, veglia gelosamente su di lei, sperando grazie alla sua Pearl di tornare alla ribalta. Ma a qualche ora dalla finale, Léa vede tornare le ombre del passato. Ben, suo ex marito, sbarca all'Eden Palace e ha la brillante idea di venire con Joseph, loro figlio, che lei non vede da quattro anni …

Prodotto da Bruno Nahon e Caroline Nataf per la società parigina Unité de Production, PEARL è coprodotto dagli svizzeri di Bande à part Films e da KNM. Il lungometraggio beneficia anche del sostegno dell’anticipo sugli incassi del CNC, di Pictanovo, dell’Eurométropole Strasbourg, della regione Grand Est, e delle Sofica Arte Cofinova e Indéfilms, e per parte svizzera dall’OFC, di Cineforom, della RTS e di Suissimage. Le riprese si svolgeranno in Francia e Svizzera dal 22 settembre al 14 novembre. La distribuzione in Francia è affidata a Haut et Court e in Svizzera a FIlmCoopi. Le vendite internazionali saranno gestite da MK2.

Unité de Production ha al suo attivo il recente Razzia di Nabil Ayouch (scoperto in competizione a Toronto) e Sparring di Samuel Jouy (che ha avuto la sua première sulla Piazza Grande a Locarno).

(Tradotto dal francese)