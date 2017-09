Foxtrot pluripremiato agli Ophir Awards di Israele

di Orr Sigoli

21/09/2017 - Il vincitore a Venezia del Leone d’argento porta a casa otto statuette, tra cui Miglior film, Miglior regista e Miglior attore

L’opera seconda di Samuel Maoz, Foxtrot , ha avuto la meglio in occasione della 28esima edizione degli Oscar israeliani, che hanno avuto luogo il 19 settembre. Lo splendido film di Maoz su una famiglia israeliana che risente del servizio militare maschile si è aggiudicato otto statuette. La sua vittoria per il Miglior film lo fa automaticamente volare ai 90esimi Academy Awards come candidato ufficiale israeliano nella categoria Miglior film in lingua straniera (vedi news).

In Between di Maysaloun Hamoud ha prevalso in entrambe le categorie femminili, con Shaden Kanboura Miglior attrice e Mouna Hawa Miglior attrice non protagonista, segnando la prima volta che due attrici arabe portano a casa le statuette nella stessa sera. Il vincitore del People’s Choice Award delle Giornate degli Autori, Longing di Savi Gabizon, si è aggiudicato il premio per la Migliore sceneggiatura.

Di seguito la lista dei vincitori:

Miglior film

Foxtrot – Samuel Maoz (Israele/Germania/Francia/Svizzera)

Miglior regista

Samuel Maoz – Foxtrot

Miglior attore

Lior Ashkenazi – Foxtrot

Miglior attrice

Shaden Kanboura – In Between (Israele/Francia)

Miglior attore non protagonista

Ami Smolartchik – Scaffolding (Israele/Polonia)

Miglior attrice non protagonista

Mouna Hawa – In Between

Migliore sceneggiatura

Savi Gabizon – Longing (Israel)

Migliore fotografia

Giora Bejach – Foxtrot

Miglior montaggio

Arik Lahav Leibovitch, Guy Nemesh – Foxtrot

Migliore direzione artistica

Arad Sawat – Foxtrot

Migliori costumi

Maya Leibovitch – Madam Yankelova’s Fine Literature Club (Israel)

Migliore colonna sonora originale

Ophir Leibovitch, Amit Poznansky – Foxtrot

Miglior sonoro

Alex Claud – Foxtrot

Miglior casting

Orit Azoulay – Doubtful (Israele)

Miglior trucco

Shiri Shamsha - Madam Yankelova’s Fine Literature Club

Miglior documentario

Ben-Gurion, Epilogue – Yariv Mozer (Israele/Francia/Germania)

Miglior documentario sotto i 60 minuti

Hope I’m in the Frame – Netalie Braun (Israele)

Miglior cortometraggio

Sirens – Erez Tadmor (Israele)

Premio alla carriera

Nissim Dayan (regista)

Premio alla professione

Era Lapid (tecnico del montaggio)

(Tradotto dall'inglese)