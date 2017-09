Ondřej Trojan gira Toman, la storia di un eroe inverosimile

di Martin Kudláč

21/09/2017 - Questo film drammatico post-bellico segue la contraddittoria personalità di un ufficiale comunista di alto rango che salvò gli ebrei dopo la Seconda guerra mondiale

I film drammatici riguardo il precedente regime sono diventati il fulcro del cinema ceco di oggi, come dimostrato recentemente dal successo di A Prominent Patient ai Leoni Cechi (vedi news). Il produttore-regista Ondřej Trojan ha diretto diversi di questi film, tra cui Let’s All Sing Around, storia socialista di formazione ambientata in un campo estivo, Želary , nominato agli Oscar nel 2004, e Identity Card, commedia drammatica di formazione del 2010 ambientata negli anni ’70.

Trojan sta attualmente girando le riprese del suo ultimo progetto, Toman, un altro film drammatico che ruota intorno al personaggio realmente esistito di Zdeněk Toman, un alto ufficiale nella Cecoslovacchia post-bellica che fu a capo della polizia segreta, aiutò il partito comunista a conquistare il potere, diventò un prigioniero politico, riuscì a fuggire in Venezuela e divenne un donatore finanziario per Israele.

Toman si presenta ai nostri occhi come una personalità storica ambivalente e contraddittoria, poiché, a capo dell’ufficio di sicurezza di Stato, fu il primo alto ufficiale comunista a venire imprigionato e condannato a morte nel 1949. Tuttavia, riuscì a mettere in salvo gli ebrei dell’Europa dell’Est dopo la Seconda guerra mondiale prima di scomparire in esilio (era di origine ebraica e suo padre, legato ai rabbini chassidici, e sua madre morirono entrambi ad Auschwitz), facendo di lui un eroe inverosimile. È stato premiato per le sue attività negli Stati Uniti e in Israele ed è stato ufficialmente riabilitato dopo il 1989.

“Vogliamo tracciare la vita del misterioso e influente agente segreto comunista Zdeněk Toman dalla fine della Seconda guerra mondiale al colpo di stato comunista nel 1948, sullo sfondo degli eventi storici e dei personaggi che hanno scatenato questi eventi. Non voglio assolutamente girare un film preconfezionato liberamente tratto da fatti storici. Toman sarà il più fedele possibile al periodo a cui fa riferimento, grazie a prove inconfutabili ricavate dal materiale d’archivio e testimonianze oculari”, afferma il regista-produttore. Tomáš Sysel, che ha lavorato al pluripremiato My Dog Killer e a In Your Dreams! , sta girando il film.

Diverse riprese di prova sono state girate nell’autunno 2016, mentre i 47 giorni di riprese sono stati divisi in due fasi differenti durante la primavera, l’estate e l’autunno 2017 e avranno luogo a Praga, dove si sono realmente verificati questi episodi. Alcune scene negli interni sono state girate in studio ai Barrandov Studios. Le riprese principali termineranno a ottobre e i primi tagli verranno ultimati a dicembre. La distribuzione locale è provvisoriamente fissata per il 12 aprile 2018.

Questa produzione ceco-slovacca è coprodotta dalla casa di produzione fondata da Ondrěj Trojan, Total HelpArt, sul fronte ceco, e da PubRes sul fronte slovacco. Le emittenti pubbliche di entrambi i paesi, Czech Television e Radio and Television Slovakia, sono coproduttrici, mentre il Czech Film Fund e lo Slovak Audiovisual Fund supportano il progetto. Il film non ha ancora decretato l’agenzia di vendita.

