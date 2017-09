Una 44a edizione ricca di sorprese per il Festival di Gand

di Aurore Engelen

21/09/2017 - Il festival si terrà dal 10 al 20 ottobre prossimo, con in apertura e in chiusura due film belgi: Insyriated e Charlie en Hannah gaan uit

Il 44° Festival di Gand si terrà dal 10 al 20 ottobre prossimo, un’edizione ricca di sorprese, con in apertura e in chiusura due film belgi: Insyriated di Philippe Van Leeuw, scoperto a Berlino, dove ha ricevuto il Premio del Pubblico della sezione Panorama, e Charlie and Hannah's Grand Night Out, un’opera prima di Bert Scholiers, il giro notturno in bianco e nero di due giovani di Anversa, una commedia romantica, stravagante, un po’ magica.

Tra i 12 titoli della competizione, ritroveremo in prima mondiale il film belga Zagros, del regista belgo-kurdo Sahim Omar Kalifa, ammirato nel 2012 per il suo cortometraggio Baghdad Messi, selezionato tra i 10 cortometraggi finalisti agli Oscar. E’ anche membro dell’Accademia degli Oscar dal 2016. Altri film in competizione, due ungheresi, 1945 di Ferenc Török e The Butcher, The Whore and the One-Eyed Man di János Szász (in prima mondiale), due film italiani, A Ciambra di Jonas Carpignano e Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Fixeur di Adrian Sitaru (Romania), l’immancabile The Killing of a Sacred Deer di Yorgos Lanthimos (Regno Unito), La Nuit où j’ai nagé di Damien Manivel & Kohei Igarashi (Francia/Giappone) e Thelma di Joachim Trier (Norvegia).

Fuori concorso, alcuni film molto attesi, in particolare la Palma d’oro 2017, The Square dello svedese Ruben Östlund, i nuovi film di Laurent Cantet (L’Atelier ) e Xavier Beauvois (Les Gardiennes ), un nutrito contingente americano (George Clooney, Steven Soderbergh, Todd Haynes), la première belga di Tueurs di François Troukens e Jean-François Hensgens, scoperto a Venezia, e quattro film fiamminghi: Blue Silence di Bülent Oztürk, Façades di Kaat Beels e Nathalie Basteyns, Rabot di Christina Vandekerckhove e Resurrection di Kristof Hoornaert (gli ultimi tre in prima mondiale).

(Tradotto dal francese)