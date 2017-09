The Line scelto come aspirante all’Oscar per la Slovacchia

di Martin Kudláč

22/09/2017 - Il thriller poliziesco di Peter Bebjak sul contrabbando, in testa alle classifiche del box office slovacco, rappresenterà il suo paese nella corsa agli Oscar

L’Accademia del cinema e della televisione slovacca ha scelto un film di genere per la sua candidatura all’Oscar per il Miglior film in lingua straniera. La quarta pellicola di Peter Bebjak, The Line , è stata prima in classifica quest’estate nel suo paese, stabilendo un nuovo record nel suo primo weekend e diventando uno dei principali film ad aver contribuito al recente raggiungimento di un milione di biglietti venduti per il cinema locale (leggi news). Inoltre, il film è valso a Bebjak il Premio per il Miglior regista all’ultima edizione del Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary (leggi news).

Dopo il suo ultimo film, The Cleaner , un dramma urbano con elementi del thriller poliziesco, Bebjak, esperto produttore di serie TV poliziesche in Repubblica Ceca e in Slovacchia, ha deciso di abbracciare il cinema di genere con The Line, seppur senza trascurare le sue abilità artistiche. Questo film crudo contiene, quindi, anche elementi di magico realismo, tra gli altri ingredienti. La storia segue il padre fondatore e boss del contrabbando Adam Krajňák, che deve fare i conti con la propria vita dopo che la sua ultima missione di contrabbando va fuori controllo. Essendo la prima coproduzione slovacco-ucraina, il film verrà prima distribuito in Ucraina il 22 ottobre e in seguito in Repubblica Ceca il 26 ottobre. Inoltre, la pellicola è al momento proiettata al Festival del cinema cecoslovacco dell'Australia.

Tra gli altri candidati votabili per rappresentare la Slovacchia a Hollywood, il documentario/saggio contemplativo di Martin Kollár 5 October ; l’intimo ritratto di un cantautore e rapido sguardo dietro le scene dello show business This Is Not Me , anche questo in testa alle classifiche del box office slovacco; il thriller politico Kidnapping ; il film drammatico vincitore dell’Orso di cristallo Little Harbour ; la commedia ambiziosa e assurda Out ; e l’ultima opera di Juraj Lehotský, Nina , un film drammatico su un bambino per un pubblico adulto, recentemente proiettato a Toronto.

The Line è stato prodotto dalla slovacca Wandal Production e coprodotto dall’ucraino Garnet International Media Group, Radio and Television Slovakia e Homemedia production (Slovacchia). Slovak Audiovisual Fund, Ukrainian State Film Agency, Creative Europe MEDIA e la Regione autonoma di Bratislava hanno finanziato il progetto. Film Republic di Londra detiene i diritti internazionali.

(Tradotto dall'inglese)