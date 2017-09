L’Islanda manda Under the Tree agli Oscar

di Jorn Rossing Jensen

22/09/2017 - Il terzo film di Hafsteinn Gunnar Sigurðsson è il candidato ufficiale dell’Islanda all’Academy Award del miglior film in lingua straniera

Under the Tree del regista islandese Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, presentato in prima mondiale nel programma Orizonti della Mostra del cinema di Venezia, è stato selezionato ieri come candidato islandese alle nomination per l’Oscar del miglior film in lingua straniera, come annunciato dall’Icelandic Film and TV Academy.

Pre-venduto in Cina (Hualu), Francia (Bac) e Scandinavia (Scanbox), il terzo film di Sigurðsson è stato acquisito da Magnolia per il Nord America dopo essere stato proiettato nel programma Contemporary World Cinema del Festival di Toronto. E’ uscito in patria il 6 settembre ed è attualmente in cima alle classifiche, con 18.000 entrate.

Sceneggiato da Huldar Breiðfjörð e dal regista – che hanno già collaborato nel film di Sigurðsson Paris of the North (2014) – Under the Tree segue Atli (Steinþór Hróar Steinþórsson), che viene cacciato di casa dalla sua fidanzata e non gli è più permesso di vedere la figlia di quattro anni. Durante la battaglia per la custodia, un’aspra disputa con i vicini di casa, che ruota attorno a un albero bello e grande nel cortile posteriore e all'ombra che proietta, comincia a montare.

Nato a Reykjavik, Sigurðsson ha studiato Sceneggiatura e Regia alla Columbia University di New York. Il suo film d’esordio, Either Way (2011), è stato proiettato in più di 50 festival cinematografici internazionali ed è stato oggetto di un remake, Prince Avalanche (2013) del regista americano David Gordon Green. Anche Paris of the North è un film amato nei festival (ne ha girati già 39).

La società di Varsavia New Europe Film Sales gestisce le vendite internazionali di Under the Tree, prodotto dagli islandesi Grímar Jónsson, Sindri Páll Kjartansson e Thor Sigurjonsson per Netop Films, in coproduzione con la polacca Madants, la danese Profile Pictures e la tedesca One Two Films.

(Tradotto dall'inglese)